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MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, Pensilvanya'nın güdümündedir

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, HDP'ye, PKK'ya neleri vadetmiştir? Kılıçdaroğlu, FETÖ'ye hangi güvenceleri vermiştir? Kılıçdaroğlu ve diğer yamaklarının Batılı ülkelere ödemeye hazır olduğu diyet listesinde neler vardır? Bu sorular cevabını mutlaka bulmalıdır" dedi

MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, Pensilvanya'nın güdümündedir
AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "FETÖ'cü Taraf gazetesinin eski yazarını İzmir'den milletvekili adayı ilan eden Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, Pensilvanya'nın güdümündedir." dedi.

MHP İstanbul İl Başkanlığının Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen iftar programına katılan Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların Kadir Gecesi'ni tebrik ederek 21 Nisan'da idrak edilecek Ramazan Bayramı'nın barış, huzur, ve kardeşliği daha da pekiştirmesi dileklerini iletti.

Milli ve manevi mirasın çevrelediği gelenek ve görenekler kapsamında seccadeye ayakkabıyla basılamayacağını, basanlara da hoşgörüyle bakılamayacağını ifade eden Bahçeli, buna rağmen ayakkabısıyla seccadeyi kirletenlerin zoru görünce "Görmedim, duymadım, fark etmedim, gafletteydim, üzgünüm, pardon." demelerinin bir işe yaramayacağını söyledi.

Çorum ve Konya'yı ülke sanan, Gaziantep'te Şanlıurfalılara hitap eden, Kapalı Maraş'ı ilk kez duymuş gibi bakan ve temiz parayı uyuşturucu tacirlerinden alacağını iddia edenlerin ciddiye alınacak bir tarafı olmadığını dile getiren Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Allah muhafaza, iktidar olduklarından 3 ay sonra Avrupa ülkelerine vizesiz gidileceğini ileri sürerek diplomasi ve hukuk bilmez bir hayalperest olduğunu belgeleyen bir kişiden cumhura baş olmaz, olmamalıdır, inşallah da olmayacaktır. Bununla da kalmayıp Sakarya Savaşı’nın Sakarya ilimizde yapıldığını zanneden, Kağıthane'ye Kağıttepe diyen, Mersin'i Güneydoğu'nun incisi yapan, fındığın yüzde 42'sinin Şanlıurfa'da üretildiğini iddia eden bir cumhurbaşkanı adayına ne anlatsak boş, ne söylesek boşunadır. Çünkü hiçbir şeyi bilmiyor, bilmediğini bilmiyor, daha tuhafı biliyormuş gibi yapmaktan da çekinmiyor."

Ülkesini tanımayan, tarihini bilmeyen, milletine gönülden bağlılık hissetmeyen cumhurbaşkanı adayı muhalefet liderinin 14 Mayıs'ta sönüp gideceğini ifade eden Bahçeli, "Kunut dualarını ayet diye zikreden bu cumhurbaşkanı adayının akıl ve zeka açısından rakipsiz olduğunu elbette görüyor, gülümseyerek takip ediyoruz." dedi.

CHP'YE ADAY TEPKİSİ

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bulgaristan ziyaretinde "Bay Kemal'le devlet yine devlet olacak. Parti de parti. Devlet ciddi olacak. Olması gerektiği gibi." dediğini aktaran Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet gibi devlet olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasında şunları kaydetti:

"FETÖ'cü Taraf Gazetesi'nin eski yazarını İzmir'den milletvekili adayı ilan eden Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi Pensilvanya'nın güdümündedir. Türklüğü Anayasa'dan çıkarma pespayeliğini alçakça gündeme taşıyan selamsız Babacan'ın yoldaşı Ali Dibo'yu Ankara Çankaya'dan milletvekili adayı gösteren Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi çıkmaz sokaktadır. Aziz Atatürk'e hakaret edenleri baş tacı yapan, yeni bir çözüm sürecinin altyapısını hazırlayan, sözde Kürt sorununu gündeme taşıyan, Türk askerinin silah bırakması için uygun ortam kollayan Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti'ni dinamitlemek için kulisleri kaynatmakta, lobi çalışmalarını kamçılamaktadır. Tehdit büyüktür, yakındır, kurnazdır. Tehlikenin ana aktörleri, gerçek anlamından soyutlanmış demokrasi ve özgürlük masalları anlatarak ülkemizi zehirleme kararındadır."

"YEMİNLİ TÜRKİYE DÜŞMANLARI, CHP İLE İYİ PARTİ'Yİ KAFESLEMİŞTİR"

Kandil'in CHP ve İYİ Partinin yanında olduğunu öne süren Bahçeli, "Bizim tarafımız ise Türkiye'dir. Küresel emperyalizm CHP ile İYİ Partiyi kukla gibi oynatmaktadır. Bizim sevdamız ise Türk milletidir. Yeminli Türkiye düşmanları, CHP ile İYİ Partiyi kafeslemiştir. Bizim varlığımız ise Türk varlığına, bir değil bin defa armağan edilmiştir. PKK ve FETÖ, zillet ittifakına ambargo koymuştur. Bizim kararlılığımız da devlet ve milletiyle, her şeyden önce Türkiye'dir. Irak'ın Süleymaniye kentinde fiilen terör örgütünün önünü açanların adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Türkiye'nin, Suriye ve Irak'taki meşru ve hukuki askeri varlığını çekmesini dayatanların adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Mavi Vatan'a sırt çevirmemizi isteyenlerin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Türk ve İslam coğrafyalarıyla tarihi bağlarımızın kopuşunu projelendirenlerin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Türkiye'yi Batı'nın ileri karakolu haline getirmek, bunun yanı sıra istasyon devleti yapmak için uğraşanların adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur."

KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRİSİ

Terörle mücadeleyi durdurmak, sözde Kürdistan'ın temellerini kazmak için vaziyet alan, iklim oluşturan, özerklik ve öz yönetim kisvesiyle parçalanmanın yapı taşlarını döşemeyi amaçlayan hainlerin adayının da Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ileri süren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Yapılan köprüleri, otoyolları, demir yollarını, barajları, tüp geçitleri, tünelleri, havalimanlarını, yerli ve milli savunma sanayisindeki atılımları hazmedemeyenlerin lekeli adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Mehmetlerimize, polislerimize, korucularımıza, emzikli yavrularımıza kurşun sıkan katillerin siyasi çatısı HDP'nin umudu Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Terörist Demirtaş'ın, Sorosçu Osman Kavala'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Türkiye'nin bölgesinde ve küresel zeminde sesini yükselten, iradesini gösteren, dengeli, çok boyutlu, aktif, akılcı ve ahlaklı siyasetinden rahatsız olanların icazetli adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

İçe kapanmamızı, gelişmeleri tribünden izlememizi, yedek kulübesinde oturmamızı, Anadolu'ya kısılmamızı; kültür, tarih ve inanç havzamızdan uzak kalmamızı planlayanların adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kızılelma ülkümüze nefret besleyenlerin, teröristlere yardım ve yataklık edenlerin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Türkiye'yi, küresel güçlerin kumanda edilen garnizon devleti yapmak için kuyrukta bekleyenlerin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İHA'larımızdan, SİHA'larımızdan, uçak gemimiz TCG Anadolu'dan, Hürjet ve Hürkuş savaş uçaklarımızdan, hangardan çıkartılan insansız savaş uçağımız Kızılelma'dan, ATAK helikopterimizden, ALTAY tankımızdan, TAYFUN füzemizden, toplarımızdan piyade tüfeklerine varıncaya kadar Türkiye'nin diriliş ve yükseliş beratı tüm ürün ve hizmetlerden korkup çılgına dönenlerin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur."

"TÜRKİYE'Yİ SATANLARLA TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTENLER 14 MAYIS'TA SANDIKTA HESAPLAŞACAK"

Cengiz Çandar ve Hasan Cemal'in Yeşil Sol Partinin milletvekili adayları olmasını da eleştiren Bahçeli, "Türk düşmanları 14 Mayıs öncesi bütün kozlarını masaya sürmüşlerdir. Fakat Türkiye üzerinde karanlık plan yapanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Onların paravan ve kafa kola alınmış adayı varsa bizim de adam gibi adam adayımız vardır ve milletimizin huzurundadır." dedi.

"Doğruya doğru, yanlışa yanlış." diyecek sağlam iradenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci beş yıllık döneminde de görevini sürdürmesinin, hayat memat konusu, hatta milli beka meselesi olduğunu savunan Bahçeli, "Türkiye'yi satanlarla Türkiye'yi büyütenler 14 Mayıs'ta sandıkta hesaplaşacaktır. Bu hesaplaşma, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü taçlandırmayı, yeni yüzyılın çatısını şevkle örmeyi şeref sayan cumhurun aziz varlığıyla, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü imha etmenin peşine düşenlerin arasında sahnelenecektir. Bu hesap, iman ile ihanetin arasında görülecektir. Bu hesap, şehit ile caninin arasında geçecektir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Bizim adayımız fason değil, milletin özbeöz evladıdır. Nitekim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." şeklinde konuştu.

Bahçeli, 11 ili etkileyen deprem felaketinin ağır yükünün de milletçe kaldırılmaya devam edildiğini dile getirdi.

"KILIÇDAROĞLU, HDP'YE, PKK'YA NELERİ VADETMİŞTİR, FETÖ'YE HANGİ GÜVENCELERİ VERMİŞTİR"

Sırrı Sakık'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyuna deklare edilmesi" çağrısında bulunduğunu hatırlatan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, HDP'ye, PKK'ya neleri vadetmiştir? Kılıçdaroğlu, FETÖ'ye hangi güvenceleri vermiştir? Kılıçdaroğlu ve diğer yamaklarının Batılı ülkelere ödemeye hazır olduğu diyet listesinde neler vardır? Bu sorular cevabını mutlaka bulmalıdır. Ak koyun, kara koyun tefrik edilmelidir. Pirincin içine gizlenmiş beyaz taşlar dikkatle ayıklanmalıdır. Bunlara güven duymak, gönül vermek, umut bağlamak neyse, celladının merhamet göstereceği hayaline kapılan idam mahkumunun durumu aynısıdır." dedi.

Partililere, "14 Mayıs’ta anket şirketlerini rezil etmeye hazır mısınız?" diye soran Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne mutlu sizlere, alayınıza başarılar diliyor, eksiksiz şekilde TBMM'de yapılacak yemin törenine sizleri bekliyorum. İstanbul'da zaman, üç hilal zamanıdır. Dün Ulubatlı Hasan sancağımızı burçlara asmıştı, şimdi sizler yapacaksınız. İstanbul İl Başkanımıza, yönetimine, ilçe başkanlarımıza sonuna kadar güveniyorum. Dedikodulara aldırmadan yolunuza devam ediniz. Fitneye kulak vermeden mücadelenizi fedakarlıkla yürütünüz. Birlik ve beraberliğinizi muhafaza ederek, ülkemize, milletimize, davamıza ve değerlerimize sahip çıkarak kocaman yüreklerinize İstanbul'u sığdırınız. Bizler hayatın zorluklarıyla savaşan, alın teriyle, göz nuruyla rızkını arayan, helal kazançta bereket bulan büyük Türk milletinin sevdalısıyız ve de hakkımızı 14 Mayıs'ta alacağız."

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