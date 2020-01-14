Bahçeli 6 ay sonra kürsüde

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Düşmemizi bekleyenler Allah’ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler daha çok bekleyeceklerdir. Sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 6 ay sonra TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, sağlığına ilişkin olarak, “Derdi veren Allah şifayı da vermiştir. Kader gayrete aşıktır. Düşmemizi bekleyenler Allah’ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler daha çok bekleyeceklerdir. Sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur. Eğer yürek yemedilerse eğer meydanı boş zannetmedilerse kurt pençesiyle kendilerine gelip arkalarına bakmadan kuytu yerlere saklanacaklardır. MHP üzerinde hesap yapılmaz. Sağlığım üzerinden spekülasyona yeltenenler kötü temennilerini şifreli mesajlarla servis edenler bilsinler ki biz şer kişilere değil edepli gönüllere bakarız” ifadesini kullandı.

"BEŞERİ VİCDAN KAYGILANDI"

2019'da Türkiye'nin beka mücadelesi verdiğini kaydeden Bahçeli, "Maalesef hem bölgemiz hem de küresel sistem huzursuzluk sarmalındadır" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "İstanbul’da katledilen Cemal Kaşıkçı vakası, Bağdat’ta hava saldırısıyla öldürülen Kasım Süleymani, 176 insanı taşıyan bir yolcu uçağının kazaen vurulması, kanlı ve vahşi hesaplaşmalara kurban giden mazlumlar, azgınlaşan terörist saldırılar beşeri vicdanı kaygılandırmıştır" diye konuştu.

"UZLAŞMA ARAYIŞLARI OLUMLU"

"Bombayı eline alan, silahı beline kuşanan ya cinayet nöbetine girmekte ya da ihanet devriyesine çıkmaktadır. Suriye’de yaşananlar, Libya’da sahnelenenler, Irak ve İran’a ambargo koyan ilkellikler başka bir şey düşünmemize manidir" ifadelerini kullanan Bahçeli, Libya ve İdlib'deki ateşkes çabalarını olumlu bulduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı’yla Putin’in görüşmeleri, Moskova’ya giden Dışişleri Bakanının Libya’daki taraflarla temas trafiği ve uzlaşma arayışları memnuniyet vericidir" diye konuştu.

"VATANSEVERLİKLE BAĞDAŞMAZ"

Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları üzerine anlaşmalar yapılırken Türkiye'nin seyirci kalamayacağını kaydeden Bahçeli, "Libya konusu bizim için siyasi ve dış politika konusunun yanında tarih, coğrafya ve gelecek konusudur" diye konuştu. Bahçeli, şöyle devam etti:

"Libya’ya asker gönderilmesini esas alan Tezkere’nin 2 Ocak 2020’de TBMM’de kabulü düşmanları çatlatırken, CHP’yi, HDP’yi, İP’i, SP’yi aynı anda zıvanadan çıkarmıştır. Türkiye’nin menfaatlerini, tarihi haklarını, egemenlik çıkarlarını savunmaktan aciz düşenler bize ne söylemeye, neyi anlatmaya çalışıyorlar? Türkiye’nin deniz yetki alanının Batı Akdeniz’e kadar uzanmasına, dayatmalar ve zorlamalara boyun eğmeyen bir siyasi iradenin varlığına tepki ve karşı çıkış zillet değil midir? Rezalet değil midir? Böylesi bir tutum vatanseverlikle nasıl bağdaşacaktır?"

"ANADOLU'DA NASIL TUTUNACAĞIZ"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Biliyorsa söylesin, Ortadoğu’da olmadan, Libya’daki kanamayı dindirmeden, Misak-ı Milli emniyet ve esenliğe kavuşturulmadan Anadolu’da nasıl tutunacağız?" diye seslenen MHP lideri, "CHP kimin tarafında" diye sordu. Diğer muhalefet partilerini de Libya konusundaki tutumları nedeniyle eleştiren Bahçeli, "İP desen CHP’ye dolanmış, HDP’ye ulanmış, çıkar lobilerine dayanmış" dedi.

"EMİN OLUN KAPALI GİŞE OYNAR"

HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan oyunu CHP'li siyasetçi eşlerinin izlemesini eleştiren Bahçeli, şunları söyledi: "Terörist Demirtaş’ın Devran isimli sözde kitabından tiyatro oyunu çıkarıp buna övgü düzenler bu milletin ruh köküne yabancı olanlardır. CHP’ye diyorum ki, çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil’de kurun, ya da Pensilvanya’ya açın. Emin olun kapalı gişe oynatırsınız, hasılat rekorları kırarsınız. Fakat Müslüman mahallesinde salyangoz satmayın, satmaya kalkışmayın, zira sattırmayız, müsaade etmeyiz. Diyeceklerim Kılıçdaroğlu’nun kulağını küpe olsun, aksi halde Türk milleti bu siyaset ucubesini affetmeyecek, bulduğu ilk sandıkta da bedelini ödetecektir."