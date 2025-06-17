MHP Lideri Devlet Bahçeli: İsrail'in nihai gayesi bellidir

İsrail ile İran arasındaki çatışmayla ilgili bir değerlendirmede bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Birisi biten diğeri başlayan zincirleme çatışma ve savaşlar hamulesi dünya barışına, beşeri huzur ve istikrar arayışına çok yüksek düzeyde hasar ve zarar vermektedir" dedi.

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sürekli güncellenen, tehlikeli ölçüde güçlenen kaotik gelişmeler küresel vicdanı tahrip etmekle birlikte ilkel dürtülerin, işgal heveslerinin, kıyım ve yıkım hedeflerinin bugünkü çağımızda nasıl da sivrildiğini fazla söze hacet bırakmadan işaret ve ibra etmektedir.İsrail’in İran’a karşı 13 Haziran’da başlattığı geniş çaplı saldırı hem bölgemizi hem de dünyanın genelini kaygı ve korku dolu bir bekleyişe hapsetmiştir.Bölgesel sınırları aşıp küresel mahiyet kazanma ihtimalinin telaffuz edildiği İran-İsrail çatışmasının nükleer mahreçli yeni bir savaşın kademe kademe altyapısını hazırladığına yönelik iddialar gün geçtikçe derinlik ve etkinlik kazanmaktadır.

"KÜRESEL EMPERYALİZMİN KİRALIK KATİLİ" REKLAM Bir defa şu gerçeğin idrak ve ifadesi fikir ve siyaset namusu adına mecburidir ki, İsrail küresel emperyalizmin kiralık katili, şımarmış ileri karakolu, bölgesel barış ve istikrarın amansız muhalifidir. İsrail’in geçim kapısı; savaştır, saldırıdır, şiddettir, şirrettir, şekavettir, şer emellerin takip ve tahkiminden ibarettir. Gazze’de dökülen mazlum kanları kurumamıştır. Suçsuz günahsız bebeklerin, çocukların, kadınların ve diğer masumların feryat figan içinde katledilmeleri asla unutulmamış, unutulmayacaktır. Dünyada İsrail kadar hukuk tanımayan, ilke takmayan, ahlak ve insan hakları ihlalinden kaçınmayan ikinci bir devlete neredeyse tesadüf etmek mümkün değildir. Bu cinayet aygıtının, bu suç aparatının, bu soykırım alçaklığının en başta barışa, diyaloğa ve uzlaşmaya kapalı ve karşı olduğu açıktır. İsrail ile İran arasındaki savaşın derhal sonlandırılması, bölgesel barış ve istikrarın temin edilmesi her ülkenin çıkarınadır. "HEDEF ANADOLU COĞRAFYASINI ÇEVRELEMEK" Sayın Cumhurbaşkanımızın samimiyetle dört bir koldan yürüttüğü diplomasi çabaları son derece değerli, dengeli, derinlikli ve etkindir. Savaşın kazanını yoktur. Barışın kazanını ise pek çoktur. Türkiye üzerine düşen insani ve vicdani sorumluluğu yerine getirmektedir. ABD Başkanı Trump’ın da çelişkili ve çetrefilli açıklamaları bir yana bırakarak barışçıl çabalara dürüst ve yüreklice destek olması lazımdır. İsrail nihai gayesi bellidir. Bununla ilgili uyarılarımız birilerini rahatsız etmiş olsa da vaki akıbetin farklılaşması düşünülemeyecektir. İsrail’in siyasi ve stratejik amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek, terörsüz Türkiye hedefini efendileri hesabına baltalamaktadır.