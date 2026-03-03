Canlı
        MHR GYO, 489 milyon TL kar açıkladı

        MHR GYO, 489 milyon TL kar açıkladı

        MHR GYO, 2025 yılı mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre, MHR GYO, 2025'i, 489 milyon TL karla kapattı. Şirketin aktif toplamın 2024 yılına göre yüzde 10,5 oranında artarak, 10 milyar TL'yi geçti.

        Giriş: 03.03.2026 - 16:08
        Aktif 10 milyar lirayı geçti

        MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, 2025 yılında karlılıklarını, bir önceki yıla göre 4 kat artırarak, 489 milyon TL’ye çıkardıklarını açıkladı. Kaçmaz, 2025 yılındaki büyümeyi, tamamen kendi özkaynakları ile finanse ettiklerini de vurguladı.

        MHR GYO, 2025 yılı mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre, MHR GYO, 2025’i, 489 milyon TL karla kapattı. Finansal sonuçlar hakkında açıklama yapan MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, şirketin, 2025 yılı yatırım faaliyetlerindeki başarısı ve finansal yönetim performansı sonucu 489 milyon TL kar elde ettiklerini, bir önceki yılla mukayese edildiğinde karlılıklarını 4 kattan fazla artırdıklarını söyledi.

        Kaçmaz, enflasyon düzeltmesine rağmen aktif toplamın 2024 yılına göre yüzde 10,5 oranında artarak, 10 milyar TL’yi geçtiğini ifade ederek, “2025 yılı, şirketimiz açısından yatırım odaklı dönüşüm ve büyüme yılı oldu. Yatırım harcamalarımızda kaydedilen artışa rağmen, operasyonel disiplin ve etkin finansal yönetimimiz sayesinde kârlılığımızı güçlü bir şekilde artırmayı başardık” dedi.

        2025 yılı sonunda gayrimenkul portföyünün rayiç değer artışının, yıllık enflasyon oranının üzerine çıkarak yüzde 15 olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Kaçmaz, “Bu büyüme reel bazda pozitif getiri üretti ve aktif büyüklüğümüz de önemli bir değer artışı yarattı” şeklinde konuştu.

        SERMAYEMİZİ YÜZDE 50 ARTIRDIK

        Nurkan Kaçmaz, 2025 yılında elde edilen güçlü kârlılık performansı sayesinde enflasyona rağmen özkaynakları büyüttüklerini, şirketin sermayesini yüzde 50 oranında arttırarak, sürdürülebilir büyüme için sağlam bir finansal zemin oluşturduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

        “Şirketimiz, 2025 yılındaki büyümesini, tamamen kendi özkaynakları ile finanse ederek, likiditesi yüksek borcu olmayan bir finansal görünümle tamamladı. MHR GYO olarak, 2026 yılında da yeni projeler, operasyonel verimlilik, kârlılık artışı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

