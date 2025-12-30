MHRS'den 2025 yılında 388 milyonu aşkın randevu alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025'te çalışmalar, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı "vizyonu doğrultusunda "Koruyan, Geliştiren, Üreten Sağlık" modelini esas alarak sürdürüldü.

"Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek", "Dumansız Türkiye", "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" gibi kampanyalarla, hastalanmadan önce sağlığı önceleyen bir yaklaşımla toplumda sağlıklı yaşam kültürü oluşturmayı hedefleyen Bakanlık, pek çok yeniliği hayata geçirdi.

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, 2025'te, 40-69 yaş arasındaki 1 milyon 40 bin 885 kişiye mamografi taraması yapıldı. Ulusal Mamografi Raporlama Sistemi sayesinde son bir yılda 25 binden fazla kadında kanser erken teşhis edildi.

Daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar olması için kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme uygulaması hayata geçirildi. Bu kapsamda, yaklaşık 15 milyon vatandaş kanser taramalarına davet edildi.

ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞI TAKVİMİNE YENİ AŞILAR EKLENDİ

Hastalık Yönetim Platformu'nda (HYP) yer alan "Diyabet, Hipertansiyon, Kardiyovasküler Risk, Obezite, Yaşlı Değerlendirme, Koroner Arter Hastalığı, Kronik Böbrek Hastalığı, İnme, Astım, KOAH" modülleri aracılığıyla son bir yıl içinde 69 milyon tarama ve 43,6 milyon izlem yapıldı.

2025'te, Türkiye'de 1998 yılından itibaren uygulanan Hepatit B aşısı ile 2008'den bugüne uygulanan beşli karma aşıyı (Difteri, Tetanos, Boğmaca, Çocuk Felci, Hemofilus İnfluenza Tip B) bir araya getiren "Altı Bileşenli Karma Aşı" uygulamasına başlandı. Ayrıca, aşılama programına Tetanos-Difteri-Aselüler Boğmaca (TDAB) da eklendi. "GÜNLÜK VERİLEN ORTALAMA RANDEVU SAYISI 1.7 MİLYONU BULDU" Vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile aile hekimlerine "muayene randevusu" alabildiği MHRS'den, 2025'te 388 milyon 95 bin 539 randevu alındı. Sistemden günlük verilen ortalama randevu sayısı 1,7 milyonu buldu. Sistem, 81 ilde 72 branşta aynı güne, 73 ilde aynı günde tüm branşlara randevu verilebilecek hale getirildi. Yapılan düzenleme ve iyileştirmelerle, randevu bekleyen hasta sayısı 4 milyondan 400 binin altına düştü. Randevu bekleyen vatandaşların oranı ise yüzde 90 azaldı. Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri (YAŞAM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ve Gebe Okullarına vatandaşların MHRS üzerinden randevu alarak da gidebilmesi sağlandı. Ayrıca şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına MHRS'de randevu önceliği tanındı.

2025'te, MHRS üzerinden randevu talebi oluşturmadan önce vatandaşların tercihine sunmak üzere "aile hekimine yönlendirme" uygulaması devreye alındı. Ayrıca, aile hekimliklerinde akupunktur ve fitoterapi uygulamaları başladı. SİGARA YASAĞINDA 30 BİNDEN FAZLA İHLAL TESPİT EDİLDİ Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı" yürütülmeye başladı. Programın başlangıcından bu yana 855 okulda 284 bin 723 öğrenciye ulaşıldı. "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında üç ayda Türkiye genelinde 10 milyondan fazla vatandaşın boy-kilo ölçümleri gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda vücut kitle endeksleri hesaplanan vatandaşların yaklaşık yüzde 65'inin fazla kilolu olduğu tespit edilerek, Sağlıklı Yaşam Merkezleri'ndeki diyetisyen ve fiziksel aktivite danışmanlarına yönlendirildi. "Dumansız Türkiye" sağlık iletişimi kampanyası yürütüldü. 81 ilde çapraz denetimlerle kafe ve restoranlarda sigara yasağına uyulup uyulmadığına dair denetimler yapıldı. 4 milyonu aşkın denetimde 30 binden fazla ihlal tespit edildi. Öte yandan Tütünle Mücadele Timleri (TİM) 700 bine yakın vatandaşa ulaştı. 277 bin vatandaş ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattına yönlendirildi. Mobil sigara bırakma poliklinikleri ve TİM'ler tarafından 180 binden fazla vatandaşa danışmanlık hizmeti verildi.

"Normal Doğum Eylem Planı" ile primer sezaryen oranında 4,1 puanlık, yüzde 12,3'lük düşüş sağlandı. ANNE DOSTU HASTANE SAYISI 194'E ULAŞTI Anne dostu hastane sayısı 39 yeni hastane ile 194'e yükseldi. Gebe Okullarında 554 bin 824 gebeye eğitim verildi, "Her Gebeye Ebe Uygulaması" kapsamında 377 bin gebeye ulaşıldı. Annelik Yolculuğu Mobil Uygulaması ile gebelik, doğum, lohusalık ve 0-2 yaş arası bebek bakımıyla ilgili bilimsel bilgiler kullanıcıların ücretsiz erişimine sunuldu. Uygulama mobil marketlerden 76 bin kez indirilerek binlerce anne ve aileye ulaştı. e-Nabız üzerinden hizmet veren "NeyimVar?" uygulaması ile son bir yılda 5,9 milyon kişi randevu aldı, hastalık belirtilerine göre doğru branşa yönlendirildi. RADIS-Akılcı Görüntüleme Karar Destek Sistemi projesi ile gereksiz görüntüleme tetkikleri azaltıldı, maliyetler düşürüldü. Evde Sağlık Yönetim Sistemi'ne (ESYS) e-Rapor entegrasyonu ile tam bağımlı veya 80 ve üstü yaştaki kişilere ait 583 bin 493 raporun otomatik olarak yenilenmesi sağlandı. Dijital organ bağışı düzenlemesiyle, bağışın e-Nabız Sistemi üzerinden yapılması sağlanarak bağış süreçleri kolaylaştırıldı. Uygulamanın hayata geçirildiği ekim ayından itibaren 45 binden fazla vatandaş organını e-Nabız profili üzerinden bağışladı.

"Üreten Sağlık" modeli kapsamında verilen proje destekleri ile 41 adet yerli ürün geliştirme projesi başlatıldı. Bu kapsamda, ASELSAN ile geliştirilen yerli kalp-akciğer makinesinin ilk testleri başarıyla tamamlandı. Yerli üretim cihaz, gelecek yıldan itibaren Türkiye'deki hastanelerde kullanılacak. Glikoz seviyelerinin 24 saat boyunca anlık izlenmesini sağlayan Yerli Sürekli Glikoz İzleme Cihazı'nın ise üretimi tamamlanarak klinik çalışmalarına başlandı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Biyoteknoloji Enstitüsü ile Kanser Enstitüsü'nün ortak projesiyle CAR-T hücre tedavisi Türkiye'de yerli imkanlarla geliştirildi. ASELSAN işbirliğiyle Mobil Dijital Röntgen Cihazı geliştirildi ve kamu hastanelerinde cihazların kullanımına başlandı. ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen yerli otomatik şok cihazı Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) dağıtımına başlandı. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda TÜSEB-Biosys işbirliğiyle geliştirilen Ev Tipi Mekanik Ventilatör 'Bioxy'nin ilk kez tanıtımı yapıldı. Aşıdan biyoteknolojiye, tanı kitlerinden yapay zeka destekli tıbbi cihazlara kadar sağlık teknolojileri alanında AR-GE ve ÜR-GE amaçlı 1924 proje Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklendi.

"Üreten Sağlık" modelinin en önemli adımlarından biri olan "Fikirden Ürüne Portalı" hayata geçirildi. SMA İLACI VE YERLİ AŞILARIN ÜRETİMİ Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Polifarma İlaç arasında SMA ilacının yerli üretimine ilişkin protokol imzalandı. İlacın seri üretimine 2026 yılında geçilmesi hedefleniyor. Kuduz ve Kırım Kongo aşılarının tamamen yerli üretimi için yürütülen laboratuvar çalışmalarının son aşamasına gelindi. Sağlık Bakanlığı 2025 yılında ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik, biyosidal ürünler (vücutla temas eden) ile sağlık beyanıyla yapılan satış ve tanıtımlara ilişkin denetimlerini aralıksız sürdürdü. İnternet ve sosyal medya mecralarında yapılan ilaç satış ve tanıtımlarına yönelik denetimler sonucunda, 1418 internet sitesinin erişime kapatılması sağlandı. Yine aynı mecralarda, sağlık beyanı kullanılarak yapılan ürün satış ve tanıtımlarına yönelik denetimlerde 3 bin 407 internet sitesi erişime engellendi. Mevzuata aykırı satış ve tanıtımlara yönelik olarak idari para cezaları uygulandı.