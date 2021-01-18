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HaberlerSağlıkMHRS korona virüs aşı randevusu alma ekranı! E-Devlet ile aşı randevusu nasıl alınır?
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MHRS koronavirüs aşı randevusu alma ekranı! E-Devlet ile aşı randevusu nasıl alınır?

MHRS ile korona virüs aşı randevu alma tüm Türkiye'nin gündeminde. Korona virüs aşısında süreç başladı. Peki Vatandaşlar E-Devlet ile aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS korona virüs aşı randevusu alma ekranı...

MHRS korona virüs aşı randevusu alma ekranı! E-Devlet ile aşı randevusu nasıl alınır?

Küresel yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde geliştirilen aşılardan Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci tamamlandı ve aşılama süreci başladı. Aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı. Peki MHRS randevusu nasıl alınır?

MHRS NEDİR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistem.

MHRS 2011/2013 yılları arasında başlatılan “Sağlıkta Dönüşüm” proje kapsamında oluşturulan bir uygulama olarak hayata geçirildi. MHRS sayesinde, vatandaşlar muayene olmak için hastaneye gidip saatlerce sıra beklemek zorunda kalmıyor. Vatandaşlar MHRS uygulaması ile zaman harcamadan kolay ve hızlı bir şekilde randevu alabiliyorlar.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Coronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.

mhrs.gov.tr üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

MHRS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

AŞI KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Koronavirüs (Kovid-19) aşı kayıtları, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği "aşıla" mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek. Aşı uygulanmadan önce mutlaka "aşıla" mobil uygulaması üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı uygulaması yapılacak. Bakanlık aşı takibi için 'aşıla" mobil uygulamasını açıkladı. İndirme işleminin yapılması gereken uygulama, Sağlık Bakanlığınca aşı takibini kolaylaştırmak için geliştirildi.

KİMLER AŞI YAPTIRABİLECEK?

Öncelikli grup;

* İlk etapta aşılar 1 milyon 119 bin sağlıkçıya yapılacak.

* İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak.

* Üçüncü grupta asker, polis ve öğretmenlere yapılacak.

* Dördüncü grupta ise ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlara yapılacak.

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