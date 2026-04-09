        Haberler Dünyadan Michael J. Fox: Hâlâ hayattayım

        Michael J. Fox: Hâlâ hayattayım

        'Geleceğe Dönüş' filmi yıldızı Michael J. Fox, hakkında öldüğü yönünde söylentilerin yayılmasının ardından "Hâlâ hayattayım" açıklaması yaptı

        Giriş: 09.04.2026 - 09:52
        "Hâlâ hayattayım"

        'Geleceğe Dönüş' filmiyle hafızalara kazınan Hollywood yıldızı Michael J. Fox, öldüğüne dair çıkan söylentilerin ardından, asılsız ölüm dedikodularını yalanlamak zorunda kaldı.

        Dün CNN International, "Oyuncu Michael J. Fox'un Hayatını Hatırlama" başlıklı bir makale yayımladı ve bu durum oyuncunun hayranlarını endişelendirdi.

        ÖZÜR AÇIKLAMASI

        64 yaşındaki Fox, temsilcisi aracılığıyla hızlı bir açıklama yaptı. Temsilcisi, ünlü yıldızın gayet iyi olduğunu, hatta bir gün önce bir etkinliğe katılarak sahnede sohbet ettiğini söyledi.

        CNN International da hızla geri adım atarak, "Paket haber yanlışlıkla yayınlandı. Haberi platformlarımızdan kaldırdık. Michael J. Fox ve ailesinden özür dileriz" açıklaması yaptı.

        Uzun yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele eden Fox, sinema etkinliklerinde varlığını göstermeye devam ediyor. En son 'Shrinking' dizisinin 3. sezon final partisinde sürpriz bir şekilde ortaya çıkmıştı.

        Fox'un ölüm söylentileri, kısa süre önce 'Geleceğe Dönüş' filmindeki rol arkadaşı Christopher Lloyd ile yeniden bir araya gelmesinin ardından ortaya çıktı. Fox, Instagram'dan yaptığı paylaşımda eski rol arladaşıyla bir araya geldiğini belirterek, "Sahilde en yakın arkadaşımla yemek yedik. Gelecek yıl Geceğe Dönüş 41 yaşında olacak. Aman Tanrım!" notuyla bir fotoğraf yayınlamıştı.

        Fox, 'Geleceğe Dönüş' filminde Marty McFly rolüyle tanınıyor. Bu filmde karakteri Emmett 'Doc' Brown (Christopher Lloyd) ile beklenmedik bir dostluk kurar ve birlikte geçmişe yolculuk yaparlar.

        Fox'a 1991 yılında, henüz 29 yaşındayken Parkinson hastalığı teşhisi konuldu ve durumunu 1998'de kamuoyuna açıkladı. Yıllar geçtikçe, hastalığın belirtileri giderek kötüleşti ve Fox röportajlarında titreme, hareket güçlüğü ve konuşma sorunları yaşadığını anlattı.

        Hayatındaki zorluklara rağmen Fox, vakfı aracılığıyla Parkinson hastalığı araştırmaları için farkındalık yaratmaya ve fon toplamaya devam ediyor. Vakıf, hastalığa çare bulmayı amaçlayan klinik deneyler ve araştırmalar için bugüne dek 1 milyar dolardan fazla para topladı.

