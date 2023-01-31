Michael Jackson'ı yeğeni canlandıracak

Albümleri tüm dünyada 140 milyon üzerinde satan Michael Jackson, sadece stüdyo albümleri olarak 125 milyon albüm satışıyla stüdyo albümleri dünyada tüm zamanların en çok satmış müzisyeniydi.



Jackson, tamamen kendine ait dans tarzıyla dansa yeni bir soluk getirmiş ve herkesi etkilemişti.



Dünyaca ünlü R&B kliplerindeki birçok dans hareketinin orijnali dünyanın en iyi dansçılarından biri olarak gösterilen Michael Jackson'a aittir.