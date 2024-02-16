Michael Jackson'ın filminden ilk fotoğraflar
Michael Jackson'ın hayatını konu alan 'Michael' filminin çekimlerine başlandı. 18 Nisan 2025'te vizyona girecek olan filmden ilk fotoğraflar basına yansıdı. Ünlü şarkıcıyı, yeğeni Jafaar Jackson canlandırıyor
2009'da hayatını kaybeden Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki filmin çekimlerine başlandı.
Yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua'nın oturduğu filmden ilk fotoğraflar paylaşıldı.
'Michael' adını taşıyan film 18 Nisan 2025'te vizyona girecek. Filmde; Michael Jackson'ı, yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak.
Jaafar Jackson; "Amcam Michael'ın hikâyesini ekrana taşımaktan onur duyuyorum. Dünya çapındaki tüm hayranlarla yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
Yayınlanan fotoğraflardaki görüntünün, Michael Jackson'ın 1992 - 1993'te düzenlenen Dangerous turnesinden olduğu belirtildi.
Öte yandan filmde Michael Jackson'ın çocukluğunu ise 9 yaşındaki Juliano Krue Valdi canlandıracak.
Juliano Krue Valdi; "Bu fırsat benim için çok değerli çünkü Jackson popun Kralı ve kalbimde çok özel bir yeri var. 5 yıldır onun şarkılarıyla dans ediyorum. Beni çok özel hissettiriyor. Kendimi onun şarkılarıyla dans ederken çok iyi hissediyorum. Michael Jackson'ın enerjisine bayılıyorum" dedi.
Fotoğraflar: Backgrid USA, AFP, Instagram