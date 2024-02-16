Michael Jackson'ın filminden ilk fotoğraflar

Juliano Krue Valdi; "Bu fırsat benim için çok değerli çünkü Jackson popun Kralı ve kalbimde çok özel bir yeri var. 5 yıldır onun şarkılarıyla dans ediyorum. Beni çok özel hissettiriyor. Kendimi onun şarkılarıyla dans ederken çok iyi hissediyorum. Michael Jackson'ın enerjisine bayılıyorum" dedi.

Fotoğraflar: Backgrid USA, AFP, Instagram