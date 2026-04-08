        Haberler Dünyadan Michael Jackson'ın mirasçıları, biyografik filmin finaline para dökerek müdahale etti

        Michael Jackson'ın mirasçıları, biyografik filmin finaline para dökerek müdahale etti

        Michael Jackson'ın mirasını yöneten şirket, biyografik filmin final sahnesinin yeniden çekilmesi için en az 10 milyon dolar ödedi

        Giriş: 08.04.2026 - 11:51
        Para dökerek filmi değiştirdiler

        Michael Jackson'ın mirasçıları, 'Michael' filminin finalinde çocuk istismarı suçlamalarına dair bahsi kaldırmak için milyonlarca dolar harcadı. Aile, filmin hakları için ödeme yapması sayesinde filmin hisselerine sahip oldu.

        ABD basınına göre, Jackson'ın mirasçıları, filmin gerekli gördükleri yeniden çekimlerini tamamlamak için 10 ila 15 milyon dolar arasında bir meblağ ödedi.

        Biyografik filmin başlangıçta çocuk istismarı suçlamalarının Jackson'ın hayatı üzerindeki etkisini ele alması planlanmıştı. Ancak şimdi, Jackson'ı suçlayanlardan biriyle yapılan anlaşmadaki bir madde nedeniyle suçlamalardan hiç bahsedilmedi. Jordan Chandler'ın, filmde kendisinden bahsedilmesini yasakladığı bildirildi. Chandler, Michael Jackson'ı cinsel istismarla suçlayan ilk çocuk olduktan sonra 15 milyon dolar tazminat almıştı.

        Filmin 'Pop Kralı'nın en büyük sınav ve sıkıntılarından bahsederek sona ermek yerine, Jackson'ın kariyerinin zirvesindeyken, en iyi döneminde sona ereceği öğrenildi.

        Biyografik filmde, 2009'da hayatını kaybeden ikonik şarkıcının yeğeni Jaafar Jackson başrolü üstleniyor. Jaafar Jackson'ın performansı birçok kişi tarafından övgüyle karşılanırken, Michael Jackson'ı kızı Paris, filmin geneline dair endişelerini dile getirdi.

        Paris, miras yöneticileri John Branca ve John McClain'i filmin yapımını tamamen berbat etmekle ve üçüncü taraf hukuk firmalarına aşırı miktarda yasal ödeme yapmakla suçladı. Miras yöneticileri ise bu ödemelerin sektör için standart olduğunu ve mirasçıların milyarlarca dolar kazandığını belirterek karşılık verdi. Antoine Fuqua'nın yönetmenliğini üstlendiği film, 24 Nisan'da gösterime girecek.

