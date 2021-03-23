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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Microsoft Discord’u almak için 10 milyar doları gözden çıkardı

Pandemi ile birlikte oyun dünyasının buluşma noktası haline gelen Discord için potansiyel alıcılar sıraya girdi. Bu alıcılar arasında yer alan ABD’li teknoloji devi Microsoft ise Discord için 10 milyar dolarlık bir rakamı gözden çıkardı. İşte Discord cephesinde yaşanan gelişmeler...

Microsoft Discord’u satın alıyor! Haberler
10 milyar doları gözden çıkardı!
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HABERTURK.COM

ABD’li teknoloji devi Microsoft, oyun iletişim platformu Discord’ bünyesine katmak için kolları sıvadı. Taraftarla arasındaki görüşmeler devam ederken, Microsoft’ın Discord için 10 milyar dolardan fazla bir rakamı gözden çıkardığı belirtildi.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Discord’u satın almak isteyen potansiyel alıcılarla görüşemeler sürerken, bu alıcılardan Microsoft’un nihai anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. Microsoft ve Discord tarafından konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Discord’un yöneticilerinin, satışın yanısıra şirketi halka arz etme seçeneğini de değerlendirdiği öğrenildi.

Habere göre Discord ve Microsoft, anlaşmaya henüz çok yakın olmasa da Microsoft, son yatırım turuyla toplam 7 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan Discord için 10 milyar dolarlık bir rakamı gözden çıkarmış durumda.

PANDEMİ İLE DEĞERİ İKİYE KATLANDI

2015 yılında kullanıma açılan San Francisco merkezli Discord, oyuncuların video, ses ve metin yoluyla iletişim kurmasını sağlayan ücretsiz bir platform olarak hizmet veriyor. Özellikle pandemi dönemi ile birlikte oyun dünyasına artan ilginin rüzgarını arkasına alan Discord’un 2020 yılındaki gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 188’lik artışla 130 milyon dolara ulaşmış durumda.

300 milyon kayıtlı kullanıcı olan Discord’un aylık aktif kullanıcı sayısı ise 140 milyonu geçti. 2020 yılında 3.5 milyar dolar olan Discord’un değerlemesi ise bu son görüşmeler öncesinde ikiye katlanarak 7 milyar doları buldu.

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