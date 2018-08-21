Uygulama geliştiricilerinin Windows 10’a odaklanmasını isteyen Microsoft, bazı önemli tarihler duyurdu. Açıklamaya göre 31 Ekim’den sonra Windows 8 ve 8.1 için geliştirilen uygulamalar Microsoft Store’a kabul edilmeyecek. Aynı kural Windows Phone 8.1 için geliştirilen uygulamalar için de geçerli.

Mevcut var olan uygulamalar ise güncellenebilir olarak kalacak ancak gelecekte eninde sonunda bu uygulamaların güncellemesine de izin verilmeyecek. Windows Phone için 1 Temmuz 2019 olan bu tarih, Windows 8 uygulamaları için 1 Temmuz 2023 olarak belirtilmiş. Bu tarihlerden sonra uygulamalara güncelleme gelmesi de mümkün olmayacak.

Microsoft için iki platform da önemli bir çoğunluk barındırmıyor. NetMarketShare’ın verilerine göre Microsoft 8.x’ın aktif kullanıcıları yüzde 7’nin biraz altında bir orana sahipler. Windows Phone 8.x kullanıcıları ise yüzde 0.04 oranla neredeyse yoklar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ