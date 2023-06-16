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Microsoft, yaklaşık 2,6 trilyon dolarlık rekor değerleme seviyesine yükseldi

Yapay zeka (AI) beklentileri hakkındaki piyasa iyimserliği, teknoloji devi Microsoft hisselerinin 2,59 trilyon dolarlık rekor bir piyasa ulaşmasına katkıda bulundu

Microsoft, yaklaşık 2,6 trilyon dolarlık rekor değerleme seviyesine yükseldi
HABERTURK.COM / Reuters

Yapay zekâ konusundaki tartışmalar global çapta devam ederken bu kez olumlu bir yansıma yaşandı. ABD merkezli yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi JP Morgan'ın yapay zekâ konusunda iyimser piyasa beklentisi söylemi sonrası yapay zekâ kullanıcısı teknoloji devlerinin değerlerinin yükselmesini sağladı.

Microsoft, yaygın olarak popüler chatbot ChatGPT'nin sahibi olan San Francisco merkezli OpenAI'ye yaptığı büyük yatırım nedeniyle yazılım endüstrisinde AI teknolojisinin benimsenmesinde lider olarak görülüyor.

Şirket geçtiğimiz ay ChatGPT de dahil olmak üzere bir dizi AI yükseltmesini Azure bulut hizmetlerine ve arama motoru Bing'e sunmaya başladı. Bu hamle ile sektördeki Alphabet'in Google dominasyonunu kırmayı hedefleyen Microsoft henüz bunu net bir şekilde başaramamış olsa da değerini yükseltmeyi başardı.

HİSSELERİ BÜYÜK DEĞER KAZANDI

Perşembe günü, JPMorgan analistleri, AI'nın şirketin ürünlerine olan talebi artırdığını belirterek Microsoft'un hisse senetlerindeki fiyat hedeflerini yükseltti. Microsoft'u kapsayan 53 analistten 44'ü hisseleri satın almayı önerdi ve Refinitiv verilerine göre medyan fiyat hedefi 340 dolar oldu.

Microsoft'un hisseleri Perşembe günü hisse başına 348.10 dolardan yüzde 3.2 artışla kapandı. Yıl başından bu yana yıl içinde yüzde 45'ten fazla değer kazanan hisse senedi, 19 Kasım 2021'de 343,11 dolar ile önceki rekor kapanışına ulaşmıştı. Hisse senedinin gün içi rekor seviyesi 22 Kasım 2021'de 349,67 dolar olmuştu.

Buna ek olarak, Apple Inc hisseleri de Perşembe günü 186,01 dolarlık rekor bir kapanış gerçekleştirirken, çip üreticisi üreticisi Nvidia'nın 432,89 dolarlık yeni bir gün içi rekoru kırdı.

JPMorgan analistleri, müşterilere gönderdikleri bir notta, "Üretici AI konusundaki yükseliş-aykırı bakış açımızı yeniden teyit ediyoruz ve bunun kilit yazılım franchise'larına olan güvenin yeniden canlanmasını sağladığını görmeye devam ediyoruz" dedi.

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