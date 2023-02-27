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Haberler Sağlık Mide Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Mide Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Mide ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler: Mide ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer?

Mide ameliyatlarının birkaç çeşidi oluyor. Ama burada asıl sebep obeziteyle mücadele ve zayıflama amaçlı. Bu sebeple de mide ameliyatlarına olan ilgi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu noktada sizler de mide ameliyatı yaptırmak isteyebilirsiniz. Peki sonrasında nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

Mide Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Mide Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Bu yazıyı okuyarak mide ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler öğreneceksiniz. Aynı zamanda mide ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer ve hızlandırmak için neler yapmalısınız gibi soruların cevaplarını da bulacaksınız.

İşte ihtiyacınız olan bütün bilgiler hemen aşağıda…

Mide Ameliyatı Sonrası Beslenme

Mide ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler? Aslında bu noktada öncelikle bilmeniz gereken şey, beslenme kurallarıdır. Çünkü mide ameliyatları oldukça hassastır ve bu sebeple yediklerinize dikkat etmeniz gerekiyor.

  • Sebze ve patates tüketebilirsiniz.
  • Protein ağırlıklı beslenebilirsiniz
  • Meyve tüketmelisiniz
  • Havuç, karnabahar ya da püre yiyebilirsiniz
  • Bol su içmelisiniz

Eğer bunlara dikkat ederseniz ve sağlıklı beslenmeye çalışırsanız ancak o zaman hızlı iyileşebilirsiniz.

Peki mide ameliyatı sonrası iyileşme süresi ne kadardır? Eğer tüp mide ameliyatı olduysanız iyileşme süreci ortalama 4-6 haftadır. Bu süre uzayabilir de kısalabilir de. Bu tamamen sizin ameliyatınıza göre değişecektir.

Mide Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmaz?

Nelere dikkat etmeniz gerektiğini söyledikten sonra mide ameliyatı sonrası neler yapılmaz bunlardan bahsedelim. Çünkü bunlar da son derece önemli bilgiler…

  • Ameliyat olduktan sonraki bir iki ay boyunca araba kullanmamalısınız.
  • Ameliyat sonrası iki hafta kadar cinsel ilişkiden uzak durmalısınız.
  • Alkol ve sigara tüketmemelisiniz.
  • Fiziksel aktivitelerden uzak durmalısınız
  • Ağır kaldırmamalısınız ve bol bol istirahat etmelisiniz.
  • Mide ameliyatı sonrası banyo için de bir gün beklemeniz yeterli olacaktır.

Buna ek olarak mide ameliyatı sonrası ağrı kaç gün sürer sorusuna da cevap verelim. Mide ameliyatlarında genellikle çok fazla ağrı yaşanmıyor. Ama eğer bir sorun yaşandıysa ya da ameliyat çok zorlu geçtiyse o durumlarda ağrı yaşamanız mümkündür.

Ameliyat olunan akşam yürümeye başlayabilirsiniz ve ikinci güne çok fazla ağrınız da kalmaz. Eğer çok ciddi ağrı çekiyorsanız sebebi başka bir şeydir ve bunu da doktorunuzla konuşmalısınız. Onun vereceği ilaçları kullanmalısınız, başka bir ilaç tercih etmemelisiniz.

Mide Ameliyatı Sonrası Enfeksiyon Görülür Mü?

Enfeksiyon da çok ciddi bir sorundur. Eğer enfeksiyon yaşarsanız mide ameliyatı sonrası iyileşme süreci uzayacaktır. Enfeksiyon kaptığını da belirtileri takip ederek anlayabilirsiniz. Çünkü böyle durumlarda kaşıntı, kızarıklık, yanma hissi gibi durumlar yaşanabilir. Doktorunuz hemen sizi yönlendirecektir ve ona göre bir tedavi yolu izlemelisiniz.

Buna ek olarak enfeksiyon haricinde başka komplikasyonlarla da karşılaşabilirsiniz. Örneğin kaçak yaşanabilir. Mide ameliyat sırasında zımbalanır ve dikiş atılır. Bazı durumlarda buradan kaçak sorunu yaşanabilir. Hemen müdahale gerektirir.

Aynı zamanda emboli ya da midede darlık da yaşanabilir. Fark edildiği anda müdahaleye gerek vardır.

Ameliyat Sonrası Başarı Oranı

Merak edilen bir başka konu da ameliyat sonrası başarı oranı nedir? Yapılan araştırmalara göre ameliyat sonrasında ilk bir yıl içerisinde kiloların yüzde 70- 80’i verilebiliyor.

Bütün bunlar göz önüne alındığında siz ne kadar dikkatli olursanız iyileşme sürecinizin de o kadar iyi geçeceğini unutmayın. Sadece yapmanız gerekenler, bunları dikkate almak ve tavsiyelere uymak. Doktorunuzla her zaman iletişimde olmaya çalışın ve en ufak bir sorun olduğunda ona ulaşmaktan da çekinmeyin.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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