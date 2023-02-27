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Haberler Sağlık Menisküs Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Menisküs Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Menisküs ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler: Menisküs ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer?

Menisküs dizlerde, kaval kemiği ve uyluk kemiği arasında bir yastık görevi gören, C şekline benzeyen iki kıkırdak parçasıdır. En tehlikeli durumlar ise menisküslerin yırtılmasıdır. Böyle durumlarda ameliyatla düzeltilmesi ve tedavisinin yapılması gerekir.

Menisküs Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Menisküs Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Peki menisküs ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler? Bu durumda menisküs ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer? Hepsini öğrenmek için okumanız yeterli.

Menisküs Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Her ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken önemli detaylar oluyor. Bunları çok iyi bilmelisiniz ve önlemlerinizi almalısınız. Olası sonuçlara hazırlıklı olursanız, sizin için de faydalı ve çabuk bir süreç geçecektir.

O halde sizlere menisküs ameliyatı sonrası beslenme nasıl olmalı sorusunun cevabını aktaralım:

  • Menisküs ameliyatı sonrası iyileşme süresi hastaların beslenmesine bağlı olarak hızlı bir şekilde kısalacaktır.
  • Kemik sağlığınıza özen göstermelisiniz. Bu sebeple kalsiyum zengini yiyeceklere ağırlık vermelisiniz.
  • Sebze tüketmelisiniz
  • Protein bakımından zengin gıdalar da tüketmeniz gerektiğini unutmayın.

Beslenmeniz gerçekten de iyileşme sürecinizde en büyük yardımcınız olacak. Bu sebeple bu önerilerimizi dikkate almanızı tavsiye ediyoruz.

Menisküs Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmaz?

Menisküs ameliyatı olduysanız mutlaka nelerden uzak kalmanız gerektiğini de bilmelisiniz. Özellikle hareket mekanizmalarınızı etkileyen ameliyatlarda ilk bir ay son derece önemlidir. Bu süreçte beslenme düzeninizden uyuma düzeninize kadar her şeyi kontrol altında tutmak zorundasınız. Çünkü ancak bu şekilde herhangi bir yan etki bırakmadan, sağlıklı bir şekilde iyileşebilirsiniz.

Şimdi sizlere menisküs ameliyatı sonrası iyileşme süreci hakkında önemli bilgileri aktarmayı sürdüreceğiz. Neler yapmamalısınız ve nelerden uzak durmalısınız?

  • Bağışıklık sisteminizin güçsüz kalmasına izin vermemelisiniz.
  • Alkol ve sigaradan uzun bir süre uzak kalmalısınız.
  • En az bir ay boyunca koşudan uzak durmalısınız.
  • Aynı zamanda verilen koltuk değneğiyle yürümelisiniz ve onu yanınızdan ayırmamalısınız.
  • Size önerilen egzersizleri unutmamalısınız.
  • Ani hareketlerden ve hızlı tempolardan da uzak durmanız gerektiğini de belirtmeliyiz.

Menisküs ameliyatı sonrası iyileşme süreci aslında biraz da bu önlemlere bağlı olarak değişiyor. Normal şartlarda bir ay içerisinde koltuk değneklerinden yavaş yavaş kurtulabilirsiniz. Ama tabi bunun olması için de düzgün ve başarılı bir ameliyat geçirmiş olmanız gerekiyor.

Menisküs Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Menisküs ameliyatları çok uzun sürmemekle beraber sonrasında oluşacak ağrının derecesi de yine ameliyatınıza göre değişecektir. Eğer herhangi bir sorun yoksa ameliyat ağrıları 7- 10 gün arasında geçecektir. Ama eğer kıkırdak yaralanması ya da kireçlenme gibi sorunlar varsa iyileşmenin tam olarak sağlanamayacağını unutmamalısınız. Aynı zamanda ağrı kesici olarak önerilen ilaçları doğru zamanda kullanmalısınız ve sonrasında gitmeniz gereken rehabilitasyonları da ihmal etmemelisiniz.

Bütünü bunlara ek olarak menisküs ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü diye endişe ediyorsanız, çok nadiren de olsa yaşanabilir. Bu gibi durumlarda hemen doktorunuza bildirmelisiniz. Son olarak şunu da belirtmeliyiz ki hastane ortamından sıkılanlar ve ortamın kokusunu üzerinden atmak isteyenler olabilir. Ama menisküs ameliyatı sonrası banyo yapmak için ilk üç hafta boyunca yaranızı korumak zorunda olduğunuzu unutmayın. En erken bir hafta sonrasında banyo yapabilirsiniz.

İşte sizlere sunduğumuz bu tavsiyeleri dikkate almalısınız ve böylece yaranızı koruyabilirsiniz, daha sağlıklı bir şekilde iyileşebilirsiniz. Sadece biraz sabretmeniz gerekecek çünkü ameliyat sonrasında yürüme konusunda biraz zorluk yaşayabilirsiniz. Bu sebeple sabırla ilaçlarınızı alın, kontrollerinizi yaptırın ve en önemlisi de rehabilitasyonları aksatmayın.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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