Göz Kapağı Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Göz Kapağı Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?

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Göz kapağı ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler ve göz kapağı ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer? Haydi hemen okumaya başlayın ve hepsini öğrenin.

Göz Kapağı Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Öncelikle ağrılarınız olabilir ve bunun kaç gün süreceğini merak edebilirsiniz. Aslında göz kapağı ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında iyi bilgi sahibi olmalısınız.

Ağrılarınız çok fazla olmayacaktır. Aynı zamanda gözlerinde yaşarma, kızarıklık ya da kuruluk olabilir. Dikişlerinizin ise 5 gün sonrasında alınması gerekir. Bu sebeple kontrolünüze gitmelisiniz ve dikişlerinizi zamanında aldırmalısınız. Buna ek olarak ağrılarınız olursa doktorunuzla bunu paylaşmalısınız.

Göz Kapağı Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Genel olarak göz kapağı ameliyatı sonrası iyileşme süresi ortalama 10 gündür. Bu süreçte de dikişleriniz alınmış olmalı ya da bazı sebeplerden dolayı geç alınması gerekebilir. Aynı zamanda göz ameliyatı sonrasında bazı komplikasyonlar oluşabilir.

Şişlik,

Morluk,

Aşırı ağrı

Eğer bunları yaşıyorsanız ve geçmiyorsa, doktorunuzun uyarısından bile fazlayla o zaman hemen doktorunuzla konuşmalısınız. Çünkü bunların normal olmadığını söylemeliyiz.

Göz Kapağı Ameliyatı Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı?

Bir başka önemli nokta da göz kapağı ameliyatı sonrası beslenme nasıl olmalıdır?

Öncelikle sağlıksız yağlardan uzak durmalısınız

Protein ağırlıklı beslenmelisiniz

Zencefil, zerdeçal ya da kırmızı biber gibi baharatlar tüketebilirsiniz.

Tuz yerine baharat kullanın

Gözlerinize iyi gelecek vitaminleri kullanın.

Doktorunuzun verdiği ilaçları kullanın.

Ağrılarınızı kesecektir ve gözlerinizi de çok oynatmamaya çalışın. Bu sayede daha hızlı iyileşeceksiniz.

Göz Kapağı Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmaz?

Asıl önemli konu ise göz kapağı ameliyatı sonrasında neler yapmamanız gerektiğidir. Çünkü bunlara dikkat edersiniz iyileşme süreciniz beklediğinizden de iyi gidecek.

Göz kapağı ameliyatı sonrası banyo yapmamalısınız. Ortalama üç gün sonrasında banyoya girebilirsiniz.

Özellikle ilk iki gün gözünüzü yoracak durumlardan kaçınmalısınız.

Damlaları düzensiz kullanmayın. Belli saatlerde belli zamanlarda kullanmalısınız. Zamanı kaçırmayın

Makyaj yapmayın.

Güneş ışınlarına direkt çıkmayın. Güneş gözlüğü kullanabilirsiniz.

Havuzdan, denizden ve sudan uzak durmalısınız.

Gözünüze darbe almamalısınız.

Bunlara dikkat ederseniz, herhangi bir sorun olmadan ameliyat sonrası süreci rahatça atlatabilirsiniz. Sadece dikkatli olmalısınız ve düzenli kontrollerinizi yaptırmalısınız. Dikişlerinizi zamanında aldırmalısınız. Aynı zamanda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız da doktorunuzla konuşmalısınız.

Son olarak sizlere önemli bir konudan daha bahsedelim. Göz kapağı ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü? Çok fazla merak ediliyor ve bu sorunun cevabını da hemen verelim. Enfeksiyon görülme riski yüksek bir ameliyattır. Eğer ameliyattan kaynaklı bir enfeksiyon oluşmuşsa sebebi dikişlerin emilme sürecinden kaynaklanıyor olabilir.

Ameliyat sonrasında ya da ertesi gün, kızarıklık, akıntı ve yanma gibi durumlar gözleniyorsa enfeksiyon kapılmış olabilir. Bu sebeple de hemen müdahale edilmesi gerekir. Göz kapağı ameliyatlarında bandajların da değişmesi gerekir. Böyle rahatsızlıklarda kesinlikle gözlerini çok fazla hareket ettirmemelisiniz. Ne kadar çok yorarsanız o kadar zarar verirsiniz. Kısa bir süre sonra dikişler de alındığı zaman eski halinden eser kalmayacak.

Genel olarak sizlere bahsettiğimiz bu yazıyı okuduğunuzda, bilmeniz gerekenleri de öğrenmiş olacaksınız. Böylece daha fazla dikkat ederek sürecinizi güzel bir şekilde ilerletebilirsiniz.

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