Midyat'ta festival yarın başlıyor

Mardin'in Midyat ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin güvenlik ve asayiş toplantısı Kaymakam Ömer Faruk Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda Kaymakam Özdemir'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, İlçe Emniyet Müdürü Celal Özgür Öz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Volkan Şenocak, Midyat Kaymakamlığı Yatırım ve İzleme Uzmanı Sercan Öztaş, Midyat Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Bayar hazır bulundu.

İlçeye festival için gelecek olan çok sayıda yerli ve yabancı turistle birlikte çok sayıda bürokrat ve iş insanlarının en üst seviyede karşılanması ve festivalin sorunsuz tamamlanması için düzenlenen asayiş ve güvenlik toplantısında, Midyat'ın festivale hazır olduğu vurgulandı.