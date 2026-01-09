Miguel Mendez: Hangi takım gelirse ona göre savaşacağız!

Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Opet'in başantrenörü Miguel Mendez, Çimsa ÇBK Mersin'in de hak ederek Denizli'ye geldiğini belirterek, "Bize karşı da özellikle birinci derece çok iyi maç çıkardılar. Oyuncularımızla da gurur duyuyorum. Fenerbahçe olarak da kazanmak için buradayız. Sonuçtan da memnunum. Takımla uğraşıyorum ve onların en iyi olması için zaten emek harcıyorum. Fark etmiyor. Hangi takım gelirse ona göre savaşacağız, mücadele edeceğiz." dedi.

Fenerbahçeli oyuncu Sevgi Uzun ise maçın kendileri için güzel geçtiğini vurgulayarak, "Bence izlemek anlamında da çok keyifli bir maç oldu. İlk yarıya geride girdik. Bizim için mental olarak üçüncü periyoda iyi başlamak çok önemliydi. Galibiyet için tabii ki mutluyuz. Bir yarı final ama önümüzde bir final var. Kupayı inşallah evimize geri götürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.