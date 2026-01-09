Habertürk
        Miguel Mendez: Hangi takım gelirse ona göre savaşacağız! - Basketbol Haberleri

        Miguel Mendez: Hangi takım gelirse ona göre savaşacağız!

        Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Çimsa ÇBK Mersin'i 84-66 yenerek finale kalan Fenerbahçe Opet'in başantrenörü Miguel Mendez, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ve kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 20:19 Güncelleme: 09.01.2026 - 20:19
        "Hangi takım gelirse ona göre savaşacağız!"
        Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Opet'in başantrenörü Miguel Mendez, Çimsa ÇBK Mersin'in de hak ederek Denizli'ye geldiğini belirterek, "Bize karşı da özellikle birinci derece çok iyi maç çıkardılar. Oyuncularımızla da gurur duyuyorum. Fenerbahçe olarak da kazanmak için buradayız. Sonuçtan da memnunum. Takımla uğraşıyorum ve onların en iyi olması için zaten emek harcıyorum. Fark etmiyor. Hangi takım gelirse ona göre savaşacağız, mücadele edeceğiz." dedi.

        Fenerbahçeli oyuncu Sevgi Uzun ise maçın kendileri için güzel geçtiğini vurgulayarak, "Bence izlemek anlamında da çok keyifli bir maç oldu. İlk yarıya geride girdik. Bizim için mental olarak üçüncü periyoda iyi başlamak çok önemliydi. Galibiyet için tabii ki mutluyuz. Bir yarı final ama önümüzde bir final var. Kupayı inşallah evimize geri götürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Kupası'nda ilk finalist F.Bahçe!
        Türkiye Kupası'nda ilk finalist F.Bahçe!
        Ana Haber Bülteni - 7 Ocak 2026 (Çatışmalar Neden Halep'te Çıktı?)

        En düşük emekli aylığı toplantısı bugün: En düşük emekli aylığı artacak mı? Suriye: SDG mevzileri meşru hedef. Halep'te terör örgütüne ait mevziler meşru hedef ilan edildi. Suriye: SDG yardım koridorunu hedef aldı. Suriye ordusu ve SDG Halep'te çatışıyor: Halep'ten göç dalgası gelir mi? Çatışmalar neden Halep'te çıktı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

