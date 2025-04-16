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        Haberler Spor Basketbol TKBL Miguel Mendez: Kazanmamız gereken iki maç daha var - Basketbol Haberleri

        Miguel Mendez: Kazanmamız gereken iki maç daha var

        Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Mendez, ÇBK Mersin'i 77-70 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 22:07 Güncelleme: 16.04.2025 - 22:07
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        "Kazanmamız gereken iki maç daha var"
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçında ağırladığı ÇİMSA ÇBK Mersin'i 77-70 mağlup ederek seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe Opet'te başantrenör Miguel Mendez, savunmada iyi iş çıkardıklarını söyledi.

        Sarı-lacivertli takımın başında çıktığı ilk müsabakadan galibiyetle ayrılan İspanyol çalıştırıcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Karşılaşmada ortaya koydukları performans dolayısıyla mutlu olduğunu dile getiren Mendez, "Hücumda topu iyi paylaştık. Çok fazla asist yaptık. Savunmada iyi iş çıkardık. Kazanmamız gereken iki maç daha var. Salondaki atmosfer muhteşemdi. Taraftarlar, bizi ittiren bir güç oldu. Onların desteği bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe ile anlaşma sürecinden de bahseden Miguel Mendez, "Teklif benim için sürpriz oldu. Evdeydim. Tatilde dinleniyordum. Fenerbahçe teklif yapıyorsa bunu kabul etmek zorundasınız. Fenerbahçe, kadın basketbolunda çalışabileceğiniz en iyi kulüplerden biri." diye konuştu.

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