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Mihail Gorbaçov kimdir? Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov neden öldü, kaç yaşındaydı?

Edinilen son dakika bilgisine göre Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Sergeyeviç Gorbaçov tedavi gördüğü hastenede 92 yaşında hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından "Mihail Gorbaçov kimdir? Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov neden öldü, kaç yaşındaydı?" aramaları hız kazandı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

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  • Mihail Gorbaçov kimdir? Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov neden öldü ve kaç yaşındaydı?

    Eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, tedavi gördüğü Moskova Klinik Hastanesi'nde 92 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneden gelen bilgiye göre, "Mikhail Sergeevich Gorbaçov bu akşam şiddetli ve uzun süreli bir hastalık sebebiyle öldü." açıklaması yapıldı. Peki Mihail Gorbaçov kimdir? Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • Mihail Gorbaçov kimdir? Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov neden öldü ve kaç yaşındaydı?

    GORBAÇOV KİMDİR?

    Rus politikacı Gorbaçov Sovyetler Birliği'nin dağılması kararını almasıyla biliniyor. 1980'lerde hayata geçirdiği glasnost (açıklık) ve perestroyka (yeniden inşa) politikalarıyla beraber Rusya'da liberalleşme ve serbest piyasaya geçiş adımlarını atan Gorbaçov, ABD ile imzaladığı stratejik silahsızlanma anlasmalarıyla da Soğuk Savaş'a bitiren Sovyet politikacı olarak hafızalara kazındı.

     

     

    Mihail Sergeyeviç Gorbaçov (d. 2 Mart 1931, ö. 30 Ağustos 2022), Rus siyasetçi ve Sovyetler Birliği'nin son lideri (1985-1991).

     

    Gorbaçov'un perestroika (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) adını verdiği reform çalışmaları Soğuk Savaş'ı bitirdi; ancak bu reformlar Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ülkede politik üstünlüğünü kaybetmesine ve sonrasında da Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden oldu. 1990'da Nobel Barış Ödülünü kazandı. Hakkında en çok eser yazılan ilk 100 kişi listesinde yer almaktadır ve hayatta olan tek Sovyetler Birliği Cumhurbaşkanıdır.

     
  • Mihail Gorbaçov kimdir? Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov neden öldü ve kaç yaşındaydı?

    2 Mart 1931'de Kuzey Kafkasya'nın Stavropol bölgesinde Privolnoye köyünde doğdu. İlk öğrenimini köyünde yaptı. 1952 senesinde Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne (SBKP) girdi. 1955'te Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Stavropol, Genç Komünistler Birliğinde görev aldı. 1970'te Stavropol teşkilatı birinci sekreteri oldu. 1971'de SBKP Merkez Komitesi üyeliğine seçildi. 1978'de tarım sorumlusu olarak sekretaryaya girdi. 1979'da politbüro yedek üyesi, 1980'de de asil üyesi seçildi. Çernenko'nun 1985'te ölümü üzerine SBKP Genel Sekreteri oldu. Glasnost (açıklık) ve perestroika (yeniden yapılanma) politikalarıyla dünyada büyük yankılar uyandırdı. Ekim 1988'de devlet başkanlığı görevini de üstlendi.

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