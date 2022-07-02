Mikolayiv’de patlama sesleri 0:00 / 0:00

İHA

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları aralıksız devam ediyor. Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde sabah saatlerinde çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Mikolayiv Belediye Başkanı Aleksandır Senkevich sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kentte birçok güçlü patlama meydana geliyor. Sığınaklarda kalın” diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu. Patlama seslerinin ardından Mikolayiv bölgesinde sirenler çalmaya başladı.

ODESSA'DA CAN KAYBI 21'E YÜKSELDİ

İHA'da yer alan habere göre Rusya’nın dün Ukrayna’nın Odessa bölgesindeki Bilhorod-Dnistrovskyi’de bulunan 9 katlı bir binayı ve dinlenme tesisini vurması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 18’den 21’e yükseldi.

Odessa Bölgesel Yönetimi Sözcüsü SerhiyBratchuk, hayatını kaybeden 21 kişinin arasında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu söyledi. Patlamanın ardından olay yerine gelen AleksandırAbramov, “Buraya gelerek, bölge sakinleri ve kurtarma ekipleri ile durumu değerlendirdik. Hayatta kalanlara yardım ettik. Maalesef can kayıpları var. Onların taşınması için yardımda bulunduk” demişti.

Vurulan binanın yanındaki 14 katlı bir yapıda patlama nedeniyle zarar görmüştü.

* Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.