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Mikronezya'da uçak denize indi!

Batı Pasifik Okyanusu ülkesi Mikronezya’nın Pohnpei Adası’ndan, dün Papua Yeni Gine’nin (PNG) başkenti Port Moresby'ye giderken Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı'na aktarma için alçaldığı sırada piste yetişemeden yakınındaki Pasific Lagoon gölüne acil iniş yaptı. Denize inen uçaktaki 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

29.09.2018 - 10:55 | Güncelleme: AA

Havayolu şirketi Air Niugini, dün uçaktaki tüm yolcuların kurtarıldığını açıkladıklarını ancak 1 erkek yolcunun sayılmadığını fark ettiklerini duyurdu.

Yerel yetkililerin, hastanelerin ve müfettişlerin kayıp yolcunun bulunması için arama çalışması başlattığı bilgisini paylaşan şirket yetkilileri, kayıp yolcunun kimliğine ilişkin açıklama yapmadı.

Pohnpei Adası'ndan havalanıp Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'ye doğru giden Air Niugini'ye ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, dün, 36 yolcu ve 11 mürettebatıyla Mikronezya'nın Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı'ndan 160 metre uzaklıkta denize iniş yaptığı bildirilmişti.

Uçaktaki 47 kişinin kurtarıldığı, yaralanan 4 yolcunun hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu.

Batı Pasifik Okyanusu’ndaki adalar topluluğu Mikronezya Federal Devletleri, Yap, Chuuk, Pohnpei ve Kosrae adlı 4 eyaletten ve 607 adadan oluşuyor.

Başkenti Pohnpei Adası'ndaki Palikir olan Mikronezya’nın en büyük kenti ise Chuuk Adası'ndaki uçağın denize iniş yaptığı Weno şehri. Ekvator bölgesinde 2 bin 700 kilometre karelik alana yayılan ülkede, Dünya Bankası’nın 2016 verilerine göre yaklaşık 105 bin kişi yaşıyor.

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