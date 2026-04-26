Milan: 0 - Juventus: 0 | MAÇ SONUCU
Serie A'nın 34. haftasında Milan ile Juventus 0-0 berabere kaldı.
Giriş: 26 Nisan 2026 - 23:57
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Milan, sahasında Juventus'u ağırladı. San Siro'da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 80. dakikada oyuna dahil oldu.
Juventus, bu sonuçla 3 maçın ardından puan kaybı yaşadı. Milan 67 puanla 3. sıradaki yerini korurken, Juventus da 64 puanla 4. sırada kaldı.
Gelecek hafta Milan deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacak. Juventus ise sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek.
