Milan: 0 - Udinese: 3 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Milan, evinde Udinese'ye 3-0 mağlup oldu. Udinese forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Nicolo Zaniolo, iki kez asist yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Milan 63 puanda kalırken, Udinese ise puanını 43'e yükseltti.
Giriş: 11.04.2026 - 21:11
Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 27 ve 71. dakikalarda Arthur Atta, 37'de Jurgen Ekkelenkamp attı.
MİLAN YARA ALDI, UDİNESE COŞTU
Son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Udinese, puanını 43'e yükseltti.
Son 4 maçının 3'ünden mağlup ayrılan Milan ise 63 puanda ve 1 maç fazlasına karşın lider Inter'in 9 puan gerisinde kaldı.
GELECEK HAFTA
Milan, gelecek hafta küme düşme hattında yer alan Hellas Verona'ya konuk olacak. Udinese ise evinde Parma'yı ağırlayacak.
