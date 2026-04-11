        Haberler Spor Futbol İtalya Milan: 0 - Udinese: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Milan: 0 - Udinese: 3 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 32. haftasında Milan, evinde Udinese'ye 3-0 mağlup oldu. Udinese forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Nicolo Zaniolo, iki kez asist yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Milan 63 puanda kalırken, Udinese ise puanını 43'e yükseltti.

        Giriş: 11.04.2026 - 21:11
        Zaniolo yıldızlaştı, Udinese Milan'ı farklı geçti!

        İtalya Serie A'nın 32. haftasında Milan, Udinese'yi ağırladı. San Siro'da oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Udinese oldu.

        Udinese'de top koşturan Galatasaray'ın eski futbolcusu Nicolo Zaniolo, 1. ve 2. gollerde asist yaparak farklı galibiyette başrol oynadı.

        Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 27 ve 71. dakikalarda Arthur Atta, 37'de Jurgen Ekkelenkamp attı.

        MİLAN YARA ALDI, UDİNESE COŞTU

        Son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Udinese, puanını 43'e yükseltti.

        Son 4 maçının 3'ünden mağlup ayrılan Milan ise 63 puanda ve 1 maç fazlasına karşın lider Inter'in 9 puan gerisinde kaldı.

        GELECEK HAFTA

        Milan, gelecek hafta küme düşme hattında yer alan Hellas Verona'ya konuk olacak. Udinese ise evinde Parma'yı ağırlayacak.

