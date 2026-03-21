Edirne'de son yağışlar ve Bulgaristan'ın barajlardan su salımı yapması sonucu taşan Tunca Nehri kıyısında çatlaklar ve göçükler oluştu. Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi'nden Doç. Dr. Musa Uludağ, "Tunca Nehri'ndeki bu meydana gelen kaymaların ana nedeni; Meriç Nehri yatağındaki yapay olarak oluşturulan su seviyesinin yükselmesi ve durgun su ortamının Tunca Nehri'nin yatağında bu tür olayların oluşmasına neden olduğunu görüyoruz" dedi. (DHA)