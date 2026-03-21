Milan: 3 - Torino: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Milan sahasında Torino'yu ağırladı. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.
Giriş: 21.03.2026 - 22:04 Güncelleme:
Milan'ın gollerini 36. dakikada Strahinja Pavlovic, 54'te Adrien Rabiot ve 56. dakikada ise Youssouf Fofana kaydetti. Konuk takımın golleri ise 44. dakikada Giovanni Simeone ve 82'de Nikola Vlasic'ten (p) geldi.
Bu sonucun ardından Milan 63 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Torino ise 33 puanda kaldı.
Ligin 31. haftasında Milan deplasmanda Napoli'ye konuk olacak. Torino ise Pisa deplasmanında sahne alacak.
