Milan, Club Brugge'yi devirdi: Şampiyonlar Ligi'nde siftah yaptı!
Şampiyonlar Ligi'nde Milan, Club Brugge'yi 3-1 mağlup etti ve bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Milan ile Club Brugge karşı karşıya geldi.
San Siro'daki mücadeleyi 3-1 kazanan Milan, yeni formatlı sezondaki ilk galibiyetini elde etti.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Christian Pulisic, 61. ve 71. dakikalarda Tijjani Reijnders'ten geldi. Club Brugge'nin tek sayısını 51. dakikada Kyriani Sabbe kaydetti.
Öte yandan konuk ekipte Raphael Onyedika, 40. dakikada kırmızı kart gördü.