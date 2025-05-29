Milan'da yeniden Allegri dönemi
İtalyan ekibi Milan, Sérgio Conceição'dan teknik direktörlük koltuğuna Massimiliano Allegri'yi getirdi. İtalyan çalıştırıcı, 2010-2014 sezonları arasında da Kırmızı Siyahlılar'da teknik direktör olarak görev almıştı.
İtalya Serie A'da sezonu 8. sırada tamamlayan Milan'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Kırmızı Siyahlılar, geçtiğimiz sezonu teknik direktör Sérgio Conceição ile tamamlamıştı.
Milano ekibi Juventus'u çalıştıran Massimiliano Allegri ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Allegri yıllık 5 milyon euro kazanacak.
MILAN'I ŞAMPİYON YAPMIŞTI
Massimiliano Allegri, 2010-2014 yılları arasında Milan'da teknik direktörlük yaptı. İtalyan çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerindeki ilk lig kupasını 2010-2011 sezonunda Milan'da kaldırdı.
İTALYA'DA KUPALARI DOMİNE ETTİ
Massimiliano Allegri, 2014'te Juventus'un başına geçti. Juventus'ta 2 dönem çalışan Allegri, 5 lig şampiyonluğu daha yaşadı. 6 Serie A kupasının yanı sıra Massimiliano Allegri kariyerinde 5 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı.