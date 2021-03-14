İtalya Serie A 26. hafta heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa futbolunda gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Milan Napoli maçı saat 22.45'de başlayacak...

MILAN NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya'da haftanın maçına sahne olacak Milan Napoli maçı bu akşam 22.45'de başlayacak ve beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Milan : Dalot, Kjær, Romagnoli, Hernandez - Calabria, Kessié - Castillejo, Hakan Çalhanoglu, Hauge - Leão.

Napoli: Ospina; Ghoulam, Koulibaly, Rrahmani, Di Lorenzo; Demme, Fabián; Insigne, Zielinski, Politano; Mertens