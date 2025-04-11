Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Milan Skriniar: Başkanımızla muhakkak konuşacağız! - Fenerbahçe Haberleri

        Milan Skriniar: Başkanımızla muhakkak konuşacağız!

        Fenerbahçe'nin PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Milan Skriniar, Fenerbahçe kariyeri, geleceği ve taraftarlar hakkında FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:08 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Başkanımızla muhakkak konuşacağız!"
        ABONE OL

        Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Slovak savunmacı Milan Skriniar, lig bittiğinde gerekli konuları konuşacaklarını söyledi.

        Kulüp televizyonuna konuşan Milan Skriniar, ligde son oynanan Trabzonspor karşısında iyi bir mücadele sergilediklerini ifade etti.

        İlk yarının sonunda "şanssız bir gol yediklerini" hatırlatan Skriniar, "Bu futbolun bir parçası. Bizim için en önemlisi ikinci yarıda göstermiş olduğumuz reaksiyondu. 4 tane harika gol attık. Hedefimiz galibiyetti. Bunu da başardık." ifadelerini kullandı.

        Trabzonspor'a karşı attığı gol sonrasında yaptığı sevinçle ilgili de konuşan Skriniar, "Büyük kızım, 'Moana' filmini çok seviyor. Maui diye bir karakter var. Onun öyle bir oyuncağı var. Ben de kızımı anmak için öyle bir gol sevinci yaptım." açıklamasında bulundu.

        REKLAM

        Sarı-lacivertli takımda 37 numaralı formayı giydiğini, bu numarayı daha önce Fenerbahçe'de oynayan bir başka Slovak oyuncu Martin Skrtel'in de giydiğini hatırlatan Skriniar, "Kendisi bu forma numarasıyla başarılı yıllar geçirdi, ben de bu numarayla devam etmek istedim." dedi.

        "HER MAÇ BİZİM İÇİN ARTIK FİNAL"

        Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Skriniar, "Burada olduğum için çok mutluyum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. İlk geldiğim andan itibaren hem kulüp bünyesinde olan insanların yaklaşımı hem de taraftarlarımızın gösterdiği sevgi ve destekten dolayı çok mutluyum. Buraya gelmeden önce hocamızla konuşmuştum. Takımıma ve takım arkadaşlarıma yardım etmek amacıyla geldim. Benim için en önemlisi kulüp olarak, takım olarak gelişebilmektir. Şu anda da bunun gerçekleştiğini düşünüyorum. Ama her zaman daha iyi olabiliriz." diye konuştu.

        Sezonun geri kalanıyla ilgili açıklamalarda bulunan Slovak savunmacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Her maç bizim için artık bir final. Her maçı başka bir stratejimiz olmadan sadece kazanmak için oynamamız gerekiyor. Önümüzdeki maçta da bu şekilde olacak. Kendi oyunumuzu sergilememiz gerekiyor. Güçlü bir oyun sergileyip o maçı kazanmamız gerekiyor. Herkes aynı şeyi söylüyor zaten, 8 tane final maçımız var. Bunları oynayıp sezon sonunda ne olacağını göreceğiz."

        Taraftarların desteğiyle ilgili konuşan Skriniar, şunları kaydetti:

        "İlk günden beri kendilerinin desteklerini ve sevgilerini hissediyorum. Bunu hissetmek benim için çok önemli. Gerçekten harikalar. Her maçta takıma en iyi şekilde yardım ediyorlar. Aynı zamanda sosyal medyadan da destek mesajları gönderiyorlar. Bu, herkes için çok önemli. Bu desteği hissetmek çok önemli. Ben de bunu hissediyorum."

        "BAŞKANIMIZLA BU KONULARI KONUŞACAĞIZ"

        Takımdaki geleceğiyle ilgili de açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu "Uygun zaman geldiğinde sportif direktörümüz ve başkanımızla bu konuları muhakkak konuşacağız. Ben sezon sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım. Zamanı geldiğinde geleceğim hakkında konuşacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Motosikletle gelip villaların bulunduğu siteye el bombası attılar!
        Motosikletle gelip villaların bulunduğu siteye el bombası attılar!
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        Yangın elektrikli ızgaradan çıkmış
        Yangın elektrikli ızgaradan çıkmış
        ABD'nin İsrail'e desteğine kan kırmızısı boya ile protesto
        ABD'nin İsrail'e desteğine kan kırmızısı boya ile protesto
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor