Milan Skriniar: Başkanımızla muhakkak konuşacağız!

Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Slovak savunmacı Milan Skriniar, lig bittiğinde gerekli konuları konuşacaklarını söyledi.

Kulüp televizyonuna konuşan Milan Skriniar, ligde son oynanan Trabzonspor karşısında iyi bir mücadele sergilediklerini ifade etti.

İlk yarının sonunda "şanssız bir gol yediklerini" hatırlatan Skriniar, "Bu futbolun bir parçası. Bizim için en önemlisi ikinci yarıda göstermiş olduğumuz reaksiyondu. 4 tane harika gol attık. Hedefimiz galibiyetti. Bunu da başardık." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a karşı attığı gol sonrasında yaptığı sevinçle ilgili de konuşan Skriniar, "Büyük kızım, 'Moana' filmini çok seviyor. Maui diye bir karakter var. Onun öyle bir oyuncağı var. Ben de kızımı anmak için öyle bir gol sevinci yaptım." açıklamasında bulundu.

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Sarı-lacivertli takımda 37 numaralı formayı giydiğini, bu numarayı daha önce Fenerbahçe'de oynayan bir başka Slovak oyuncu Martin Skrtel'in de giydiğini hatırlatan Skriniar, "Kendisi bu forma numarasıyla başarılı yıllar geçirdi, ben de bu numarayla devam etmek istedim." dedi.

"HER MAÇ BİZİM İÇİN ARTIK FİNAL"

Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Skriniar, "Burada olduğum için çok mutluyum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. İlk geldiğim andan itibaren hem kulüp bünyesinde olan insanların yaklaşımı hem de taraftarlarımızın gösterdiği sevgi ve destekten dolayı çok mutluyum. Buraya gelmeden önce hocamızla konuşmuştum. Takımıma ve takım arkadaşlarıma yardım etmek amacıyla geldim. Benim için en önemlisi kulüp olarak, takım olarak gelişebilmektir. Şu anda da bunun gerçekleştiğini düşünüyorum. Ama her zaman daha iyi olabiliriz." diye konuştu.