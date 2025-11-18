Milano - Paris kaç kilometre? Milano - Paris arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Milano ve Paris, Avrupa’nın kültürel ve turistik açıdan öne çıkan şehirlerindendir. Milano, moda, sanat ve gastronomi açısından büyüleyici bir şehir olarak dünya genelinde popüler olmuştur. Paris ise sahip olduğu tarihi yapıları, müzeleri ve Seine Nehri boyunca uzanan manzarasıyla ziyaretçilerini etkiler. Bu nedenle bu iki şehir arasında gidip gelen birçok kişi vardır. Peki Milano - Paris ne kadar sürede gidilir ve mesafe ne kadar? Detaylar aşağıda…

MİLANO - PARİS ARASI KAÇ km?

Milano - Paris kaç km? Milano ile Paris arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 850 km olacak şekilde hesaplanmıştır. Söz konusu mesafe, Fransa ve İtalya arasındaki A4 ve A6 otoyolları üzerinden kat edilebilir.

MİLANO - PARİS ARASI MESAFE NE KADAR?

Milano - Paris mesafe ne kadar? Bu mesafe, kuş uçuşu şekilde hesaplandığında 650 km civarında çıkmıştır. İki şehir arasında kurulacak yol güzergahına bağlı olarak mesafe 850 km’ye kadar uzanır. Milano çıkışlı olarak Paris’e yapılan yolculuklarda en sık kullanılan rotalar Fréjus Tüneli üzerinden geçen A4 ve A6 otoyolları olmuştur. Ayrıca bu yolun İsviçre üzerinden geçtiği bilgisi vardır.