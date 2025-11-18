Habertürk
        Milano - Paris kaç kilometre? Milano - Paris arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        İtalya'nın moda başkenti Milano ile Fransa'nın romantik başkenti Paris arasındaki yolculuk birçok kişi tarafından merak konusudur. Avrupa'nın popüler rotalarından biri olan bu mesafeyi çeşitli araçlarla kat etmek mümkündür. Kara, tren ve hava yolları ile bu iki şehir arasında ulaşım oldukça kolaydır. Peki Milano - Paris kaç kilometre ve bu yolculuk ne kadar sürer?

        Giriş: 18.11.2025 - 16:56 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:56
        Milano - Paris kaç kilometre?
        Milano ve Paris, Avrupa’nın kültürel ve turistik açıdan öne çıkan şehirlerindendir. Milano, moda, sanat ve gastronomi açısından büyüleyici bir şehir olarak dünya genelinde popüler olmuştur. Paris ise sahip olduğu tarihi yapıları, müzeleri ve Seine Nehri boyunca uzanan manzarasıyla ziyaretçilerini etkiler. Bu nedenle bu iki şehir arasında gidip gelen birçok kişi vardır. Peki Milano - Paris ne kadar sürede gidilir ve mesafe ne kadar? Detaylar aşağıda…

        MİLANO - PARİS ARASI KAÇ km?

        Milano - Paris kaç km? Milano ile Paris arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 850 km olacak şekilde hesaplanmıştır. Söz konusu mesafe, Fransa ve İtalya arasındaki A4 ve A6 otoyolları üzerinden kat edilebilir.

        MİLANO - PARİS ARASI MESAFE NE KADAR?

        Milano - Paris mesafe ne kadar? Bu mesafe, kuş uçuşu şekilde hesaplandığında 650 km civarında çıkmıştır. İki şehir arasında kurulacak yol güzergahına bağlı olarak mesafe 850 km’ye kadar uzanır. Milano çıkışlı olarak Paris’e yapılan yolculuklarda en sık kullanılan rotalar Fréjus Tüneli üzerinden geçen A4 ve A6 otoyolları olmuştur. Ayrıca bu yolun İsviçre üzerinden geçtiği bilgisi vardır.

        MİLANO - PARİS ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Milano - Paris ne kadar sürede gidilir? Farklı araçlara göre yapılan yolculuğun da süresi değişir. İşte detaylar;

        • Özel Araçla: Ortalama 8-9 saat arası sürer.
        • Otobüsle: Yolculuk süresi 12-13 saat arası değişiklik gösterir.
        • Trenle (TGV / Trenitalia): Yaklaşık 7 saatte Paris’e ulaşılabilir.
        • Uçakla: Milano’dan Paris’e uçuş süresi yaklaşık 1 saat 30 dakikadır. Ancak havalimanı işlemleri ve transferler dahil edildiğinde bu süre 3 ya da 4 saate çıkabilir.

        MİLANO - PARİS ARASI NASIL GİDİLİR?

        Milano’dan Paris’e ulaşım için birden fazla yöntem vardır. Bu yöntemler, farklı araçlarla yapılarak her yolcunun aradığını bulmasını sağlar. İşte detaylar;

        Özel Araç ya da Kiralık Araba ile Yolculuk:

        • A4 ve A6 otoyolları üzerinden Fransa’ya geçiş mümkündür.
        • Fréjus Tüneli ve İsviçre üzerinden rotalar tercih edilebilir.
        • Yol boyunca çeşitli dinlenme alanları ve şehir içi mola noktaları bulunur.

        Otobüs ile Yolculuk:

        • FlixBus ve Eurolines gibi firmalar Milano-Paris arası seferleri sıklıkla düzenler.
        • Yolculuk süresi duraklama ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak 12 ya da 13 saat civarında olabilir.

        Tren ile Yolculuk:

        • Milano Centrale’den Paris Gare de Lyon’a TGV veya Trenitalia hızlı trenleriyle doğrudan sefer bulabilirsiniz.
        • Tren yolculuğu yaklaşık 7 saat sürer.
        • İki şehir arasında trenle yapılan yolculuklarda manzaralı bir seyahat deneyimine sahip olabilirsiniz.

        Uçak ile Yolculuk:

        • Milano Malpensa veya Linate Havalimanı’ndan Paris Charles de Gaulle veya Orly Havalimanı’na doğrudan, aktarmaya gerek kalmadan uçuş yapılabilir.
        • Uçuş süresi 1 saat 30 dakika olarak saptanmıştır.
        • Bazı yolcular, uçakla yaptıkları yolculuklarda transfer ve havalimanı işlemleri dahil toplam sürenin 4 saate kadar uzadığını söylemiştir.

        MİLANO’DA GEZİLECEK YERLER

        • Duomo di Milano
        • Galleria Vittorio Emanuele II
        • Sforza Kalesi
        • Santa Maria delle Grazie
        • Brera Sanat Bölgesi
        • Navigli Kanalı

        PARİS’DE GEZİLECEK YERLER

        • Eyfel Kulesi
        • Louvre Müzesi
        • Notre Dame Katedrali
        • Montmartre ve Sacré-Cœur
        • Champs-Élysées ve Arc de Triomphe
        • Seine Nehri
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
