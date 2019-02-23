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Vanity Fair dergisinin mart sayısına kapak olan Cyrus, evlilikle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "Bence evlilik hayatımda yeni bir çağ... Cinsellik veya cinsiyet kavramları, benim ilişkilerimin dışında kalıyor" dedi.