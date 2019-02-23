Miley Cyrus: Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor

Giriş: 23.02.2019 - 10:30 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz yılın son günlerinde uzun süredir aşk yaşadığı Liam Hemsworth’le dünyaevine giren Miley Cyrus, evlilikle ilgili açıklamalarda bulundu. Cyrus, "Bence evlilik hayatımda yeni bir çağ... Cinsellik veya cinsiyet kavramları, benim ilişkilerimin dışında kalıyor" dedi

  • 1Miley Cyrus: Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor - Magazin haberleri
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    Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, geçtiğimiz aylarda uzun süredir aşk yaşadığı Liam Hemsworth ile dünya evine girmişti. 

  • 2Miley Cyrus: Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor - Magazin haberleri
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    Vanity Fair dergisinin mart sayısına kapak olan Cyrus, evlilikle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "Bence evlilik hayatımda yeni bir çağ... Cinsellik veya cinsiyet kavramları, benim ilişkilerimin dışında kalıyor" dedi.

  • 3Miley Cyrus: Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor - Magazin haberleri
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  • 4Miley Cyrus: Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor - Magazin haberleri
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  • 10Miley Cyrus: Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor - Magazin haberleri
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  • 20Miley Cyrus: Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor - Magazin haberleri
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  • 21Miley Cyrus: Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor - Magazin haberleri
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  • 22Miley Cyrus: Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor - Magazin haberleri
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  • 23Miley Cyrus: Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor - Magazin haberleri
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  • 24Miley Cyrus: Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor - Magazin haberleri
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  • 25Miley Cyrus: Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor - Magazin haberleri
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  • 26Miley Cyrus: Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor - Magazin haberleri
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  • 27Miley Cyrus: Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor - Magazin haberleri
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  • 28Miley Cyrus: Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor - Magazin haberleri
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  • 29Miley Cyrus: Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor - Magazin haberleri
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  • 30Miley Cyrus: Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor - Magazin haberleri
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  • 31Miley Cyrus: Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor - Magazin haberleri
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  • 32Miley Cyrus: Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor - Magazin haberleri
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  • 33Miley Cyrus: Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor - Magazin haberleri
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  • 38Miley Cyrus: Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor - Magazin haberleri
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