Miley Cyrus, Instagram’ını kararttı

Instagram’da 76,2 milyon takipçisi olan ünlü şarkıcı Miley Cyrus, paylaşımlarını sildi, profilini siyah fon haline getirdi. ABD’li şarkıcının, bir süre sonra hayranlarıyla buluşacak yeni projesi için hazırlık yaptığı iddia edildi