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Miley Cyrus’un annesi Tish Cyrus nişanlandı

Miley Cyrus’un annesi Tish Cyrus 'Prison Break'in yıldızı Dominic Purcell ile nişanlandı

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  • Miley Cyrus’un annesi Tish Cyrus, 'Prison Break'in yıldızı Dominic Purcell ile nişanlandı - Magazin haberleri

    Kızları şarkıcı Miley Cyrus ve oyuncu Noah Cyrus’un işlerini yöneten Tish Cyrus (55), 'Prison Break'te 'Lincoln Burrows' karakterine hayat veren Dominic Purcell’in (53) evlenme teklifini kabul etti.
  • Miley Cyrus’un annesi Tish Cyrus, 'Prison Break'in yıldızı Dominic Purcell ile nişanlandı - Magazin haberleri

    Dominic Purcell, Malibu’da Tish Cyrus’a evlenme teklif ettikten sonra çift, nişanlandıklarını duyurdular.
  • Miley Cyrus’un annesi Tish Cyrus, 'Prison Break'in yıldızı Dominic Purcell ile nişanlandı - Magazin haberleri

    "BİN DEFA EVET"

    Tish Cyrus, sosyal medya hesabından Dominic Purcell ile olan bir fotoğrafını "Bin defa evet" notuyla paylaştı.
  • Miley Cyrus’un annesi Tish Cyrus, 'Prison Break'in yıldızı Dominic Purcell ile nişanlandı - Magazin haberleri

    Tish Cyrus ile Dominic Purcell, birlikteliklerini 2022'de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu. 
  • Miley Cyrus’un annesi Tish Cyrus, 'Prison Break'in yıldızı Dominic Purcell ile nişanlandı - Magazin haberleri

    İKİ KEZ EVLENDİ

    Tish Cyrus, ilk evliliğini 1986 - 1989 yılları arasında müzisyen Baxter Neal Helson ile gerçekleştirmişti.
  • Miley Cyrus’un annesi Tish Cyrus, 'Prison Break'in yıldızı Dominic Purcell ile nişanlandı - Magazin haberleri

    Tish Cyrus, daha sonra 1993'te oyuncu ve şarkıcı Billy Ray Cyrus ile nikâh masasına oturmuştu. Miley, Noah, Brandi, Trace ve Braison adında dört çocuğu bulunan ikili, 2021'de yollarını ayırmıştı.

    Fotoğraflar: Avalon, Instagram, AP

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