Miley Cyrus’un evi yandı

29 kişinin hayatını kaybettiği büyük California yangınından ünlü şarkıcı Miley Cyrus’un Malibu’daki evi de etkilendi. Yangında iki katlı, dört yatak odalı ve üç banyolu evini kaybeden Cyrus, “Evim kullanılamaz halde ama ailem ve arkadaşlarımla hatıralarım hala güçlü. Geride kalanlardan dolayı minnettarım. İtfaiyecilere ve Los Angeles polisine sevgilerimi ve şükranlarımı gönderiyorum” dedi