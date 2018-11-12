Miley Cyrus’un evi yandı

12.11.2018 - 12:45 | Güncelleme:

29 kişinin hayatını kaybettiği büyük California yangınından ünlü şarkıcı Miley Cyrus’un Malibu’daki evi de etkilendi. Yangında iki katlı, dört yatak odalı ve üç banyolu evini kaybeden Cyrus, “Evim kullanılamaz halde ama ailem ve arkadaşlarımla hatıralarım hala güçlü. Geride kalanlardan dolayı minnettarım. İtfaiyecilere ve Los Angeles polisine sevgilerimi ve şükranlarımı gönderiyorum” dedi

  • 1 Miley Cyrus’un evi yandı - Magazin haberleri
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    Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Miley Cyrus’un evi, California’da meydana gelen yangında büyük hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

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    Cyrus’un 2,52 milyon dolarlık Malibu’daki evi, 29 kişinin hayatını kaybettiği büyük yangından etkilendi.

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    25 yaşındaki pop yıldızı, Instagram’dan yaptığı paylaşımla, gökkuşağı renklerine boyattığı orman içindeki evinin kullanılmaz durumda olduğunu bildirdi.

  • 4 Miley Cyrus’un evi yandı - Magazin haberleri
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    Gerard Butler, Robin Thicke ve Camille Grammer’ın da evlerinin yandığı yangınla ilgili Cyrus şu açıklamayı yaptı:

  • 5 Miley Cyrus’un evi yandı - Magazin haberleri
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    “Ben şanslı olanlardan biriyim. Hayvanlarım ve hayatımın aşkları güvende, sorun yok.”

  • 6 Miley Cyrus’un evi yandı - Magazin haberleri
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    Yangında iki katlı, dört yatak odalı ve üç banyolu evini kaybeden Cyrus, “Evim kullanılamaz halde ama ailem ve arkadaşlarımla hatıralarım hala güçlü. Geride kalanlardan dolayı minnettarım. İtfaiyecilere ve Los Angeles polisine sevgilerimi ve şükranlarımı gönderiyorum” dedi.

  • 7 Miley Cyrus’un evi yandı - Magazin haberleri
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