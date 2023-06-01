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Milletvekili yemini nasıl edilir? İşte milletvekili yemini sözleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yemin töreni için beklenen gün geldi çattı. Yarın (2 Haziran Cuma) günü 600 yeni milletvekili, TBMM'de yemin edecek. Peki, milletvekilleri nasıl yemin edecek? İşte, söz konusu yeminin sözleri...

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  • Milletvekili yemini nasıl edilir? İşte milletvekili yemini sözleri

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28. dönem Milletvekili genel seçim kesin seçim sonuçlarını duyurdu ve gözler artık yemin törenine çevrildi. Söz konusu tören öncesi milletvekillerinin nasıl yemin edeceği ve törenin nasıl yapılacağına dair bilgileri derledik!
  • Milletvekili yemini nasıl edilir? İşte milletvekili yemini sözleri

    MECLİSTE MİLLETVEKİLİ YEMİNİ NASIL EDİLİR?

    Milletvekilleri, göreve başlarken şu şekilde ant içecek:

    "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."
  • Milletvekili yemini nasıl edilir? İşte milletvekili yemini sözleri

    MECLİS MİLLETVEKİLİ YEMİNİ NE ZAMAN?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemi başlıyor. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen 28. dönem Milletvekilliği kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından TBMM açılış tarihi netlik kazandı. TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğüne göre, Yüksek Seçim Kurulunun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız toplanacak. Buna göre meclis 2 Haziran Cuma günü saat 14.00’te açılacak. Meclis milletvekilliği yemin töreni ile yeni döneme başlayacak.
  • Milletvekili yemini nasıl edilir? İşte milletvekili yemini sözleri

    HANGİ PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

    14 Mayıs milletvekili seçimleri kesin sonuçları da Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplam yüzde 87,05 oranında seçimlere katılım sağlanırken AK Parti'nin 268, Yeniden Refah 5, MHP, 50, YSP 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı belirlendi.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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