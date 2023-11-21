Milli ara Beşiktaş'a yaradı
Milli maçlar için lige verilen ara Beşiktaş'a iyi geldi. Siyah beyazlılarda, sakatlığı bulunan birçok ismin tedavisi tamamlandı
Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılara lige verilen ara iyi geldi. Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan birçok futbolcu Samsun deplasmanına yetişecek. Siyah beyazlılar, Rams Başakşehir maçına 2 golcüsünden yoksun çıkmıştı.
Cenk Tosun ve Aboubakar’ın tedavileri milli arada tamamlandı. 2 tecrübeli oyuncunun da Yılport Samsunspor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.
Sezon başından bu yana savunmada sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Samsun deplasmanına stoper konusunda sorunsuz çıkacak.
Siyah beyazlılarda; Eric Bailly, Daniel Amartey ve Omar Colley sakatlık sürecini geride bıraktı. 3 futbolcunun da maç kadrosunda olacağı öğrenildi.
Rams Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ghezzal’ın ise tedavisi devam ediyor. Cezayirli futbolcunun, Yılport Samsunspor'a karşı görev yapmasının zor olduğu ifade edildi.