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        Milli ara Beşiktaş'a yaradı

        Milli maçlar için lige verilen ara Beşiktaş'a iyi geldi. Siyah beyazlılarda, sakatlığı bulunan birçok ismin tedavisi tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:41
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        Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılara lige verilen ara iyi geldi. Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan birçok futbolcu Samsun deplasmanına yetişecek. Siyah beyazlılar, Rams Başakşehir maçına 2 golcüsünden yoksun çıkmıştı.

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        Cenk Tosun ve Aboubakar’ın tedavileri milli arada tamamlandı. 2 tecrübeli oyuncunun da Yılport Samsunspor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

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        Sezon başından bu yana savunmada sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Samsun deplasmanına stoper konusunda sorunsuz çıkacak.

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        Siyah beyazlılarda; Eric Bailly, Daniel Amartey ve Omar Colley sakatlık sürecini geride bıraktı. 3 futbolcunun da maç kadrosunda olacağı öğrenildi.

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        Rams Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ghezzal’ın ise tedavisi devam ediyor. Cezayirli futbolcunun, Yılport Samsunspor'a karşı görev yapmasının zor olduğu ifade edildi.

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