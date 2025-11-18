Habertürk
Habertürk
        Milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig'de maçlar ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig 13. hafta fikstürü

        Milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig'de maçlar ne zaman başlayacak?

        Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle birçok ligde maçlara ara verildi. A Milli Futbol Takımı milli arada Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya geliyor. Milli maçlar öncesinde, milli aranın sona ereceği ve Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçları ile devam edecek. Peki, "Milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig'de maçlar ne zaman başlayacak?" İşte İşte Süper Lig 13. hafta fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 21:07 Güncelleme: 18.11.2025 - 21:31
        1

        Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle Süper Lig, Avrupa'nın birçok liginde olduğu gibi araya girdi. Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig heyecanı 13. hafta maçları ile devam edecek. Peki, "Milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig'de maçlar ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih...

        2

        MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

        Süper Lig'de milli ara, 9 Kasım Pazar günü oynanan karşılaşmaların ardından başladı.

        Trendyol Süper Lig maçları milli aranın sona ermesiyle 13. hafta mücadeleleri başlayacak.

        Süper Lig'de 13. hafta Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesi ile 22 Kasım tarihinde yeniden başlayacak.

        3

        13. hafta programı

        22 Kasım Cumartesi

        14.30 Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK

        17.00 İkas Eyüpspor - Fatih Karagümrük

        20.00 Galatasaray - Gençlerbirliği

        4

        23 Kasım Pazar

        14.30 Göztepe - Kocaelispor

        17.00 Beşiktaş - Samsunspor

        17.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa

        20.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

        24 Kasım Pazartesi

        20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Antalyaspor

        20.00 Rams Başakşehir - Trabzonspor

