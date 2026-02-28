Canlı
        Milli Eğitim Akademisi 903 sözleşmeli personel alacak

        Giriş: 28.02.2026 - 12:31
        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak 903 sözleşmeli personel alınacak.

        Sözleşmeli personel, diyetisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, teknisyen ve destek personeli kadrolarından alınacak.

        Başvurular, 2 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 6 Mart Cuma günü sona erecek. Adaylar, başvurularını kariyer kapısı internet adresinden yapabilecek.

        Yerleştirme sonuçları 13 Mart'ta "kariyerkapisi.gov.tr/isealim", "meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edilecek.

        Başvuru kılavuzuna "personel.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

