Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in üniversitelerde istihdam edilen yabancı uyruklu öğretim elemanlarıyla ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı. Selçuk, 168 üniversitede toplam 3 bin 439 yabancı uyruklu öğretim elemanının görev yaptığını söyledi.

AA'nın haberine göre; Bakan Selçuk, 2547 sayılı Kanunun 34'üncü maddesi uyarınca sekiz üniversitede bir yabancı uyruklu öğretim elemanı olmak üzere 168 üniversitede toplam 3 bin 439 yabancı uyruklu öğretim elemanının istihdam edildiğini belirtti. Selçuk, son beş yıl içerisinde 67 yabancı uyruklu öğretim elemanının Türk vatandaşlığına geçtiği de bildirdi.

‘TÜRK ÖĞRETİM ÜYELERİ YURTDIŞINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA İMZA ATIYOR’

Gürer, yabancı öğretim üyelerinin sayısal varlığının değil, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında araştırma ve geliştirmeye sunduğu katkının önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin bir çok değerli öğretim üyesinin yurtdışında farklı üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yaptığını ve alanlarında çok başarılı bilimsel araştırmalara imza attıklarını belirten Gürer, şöyle konuştu: "Önemli olan yabancı uyruklu öğretim üyelerinin üniversitelerimize kattıkları. Üniversitelerimizin bu bağlamda dünyada eğitim özelliği açısından üst sıralara taşınması, eğitimin bilimsel anlamda yükselmesi ülke gençliğimizin geleceği adına çok çok önemli. Ülkemiz üniversitelerinin bilgi ve bilimde dünyada oluşturacağı eğitim başarısı buluşlara da yansıyacak bir düzeye ulaşmalı. Ülke vatandaşı öğretim görevlilerine her alanda gereken desteğin sağlanarak bilimsel araştırmaların yükseltilmesi şarttır.”

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