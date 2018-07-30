Milli Eğitim Bakanlığı, bugüne kadar denenmemiş bir uygulama için çalışmalara başladı. “Big Data” adı verilen proje ile öğrencinin öğrenme, öğretmenin ise öğretme profili çıkarılacak.
Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, performans sisteminin kaldırılması ve yerine "big data", yani "büyük veri"nin getirilmesi planlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bakanlık bünyesinde yaklaşık 10 farklı veri sonucu bulunuyor. Bu veriler birleştirilerek ortaya öğretmen, öğrenci, müfredat ve sınavlarla ilgili geniş bir rapor çıkarılacak. Öğretmenin eğitimi, öğrencinin ve sınıfın durumu, sınav sonuçları kıyaslanarak yol haritası belirlenecek. Bakanlık bu uygulama için "öğretmen ve öğrencinin bir nevi röntgeni çekilecek" ifadesini kullandı.
EKSİKLERİ TAMAMLANACAK
Bakanlık yetkilileri uygulamayı bir örnekle aşamalı olarak anlattı. İlk olarak üniversite sınavına aynı sınıfta giren öğrencilerin sayıları ve kimlik bilgileri; ikinci aşamada hangi okuldan, hangi yıl mezun olduğu, öğretmenlerinin bilgisi; üçüncü aşamada okuldaki müfredat, işlenen konular ve kazanımların verisi; dördüncü aşamada ise öğrencinin sınavda hangi soruları doğru ya da yanlış yaptığı tespit edilecek. Aşamalar birleştirilerek öğrenci ve öğretmen profili oluşturulacak. Öğretmenin öğretmede başarılı ve eksik yönleri analiz edilecek. Eksik olduğu konular üzerinde MEB desteği sağlanacak.
Uygulamanın Milli Eğitim Bakanı’nın onayından sonra hayata geçmesi planlanıyor.
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