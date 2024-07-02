Milli futbolcu Can Uzun, Eintracht Frankfurt'a transfer oldu!
Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada 18 yaşındaki oyuncu ile 2029'a kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. Frankfurt, Can için Nürnberg'e 11 milyon euro bonservis ödeyecek.
İmzaların ardından açıklamalarda bulunan Can Uzun, “Eintracht Frankfurt benim için ve gelişimim için mükemmel bir istasyon. Bu yeni mücadeleyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum ve kendimi Frankfurt taraftarlarına tanıtmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
Nürnberg altyapısından yetişen Can Uzun, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de çıktığı 30 maçta 16 gol 2 asiste imza attı.