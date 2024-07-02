Milli futbolcu Can Uzun, Eintracht Frankfurt'a transfer oldu!

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Can Uzun wird ein Adlerträger 🦅



Der 18-jährige Stürmer wechselt zur neuen Saison vom 1. FC Nürnberg zu Eintracht Frankfurt, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet hat.



Zur Meldung ⤵️#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) July 2, 2024

Kulüpten yapılan açıklamada 18 yaşındaki oyuncu ile 2029'a kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. Frankfurt, Can için Nürnberg'e 11 milyon euro bonservis ödeyecek.

İmzaların ardından açıklamalarda bulunan Can Uzun, “Eintracht Frankfurt benim için ve gelişimim için mükemmel bir istasyon. Bu yeni mücadeleyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum ve kendimi Frankfurt taraftarlarına tanıtmak için sabırsızlanıyorum." dedi.