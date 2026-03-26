Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç canlı izle kanalı ve muhtemel 11'i
Milli maç için nefesler tutuldu! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya geliyor. 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirmek isteyen Ay-Yıldızlılar, rakibini mağlup ederek play-off finaline adını yazdırmayı hedefliyor. Zorlu mücadele öncesi Vincenzo Montella'nın muhtemel ilk 11 tercihi merak ediliyor. Peki, Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Türkiye - Romanya milli maç canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde!
TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Romanya maçı, 26 Mart 2026 Perşembe günü (bu akşam) saat 20.00’de başlayacak.
TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Park'ta (Tüpraş) oynanacak Türkiye - Romanya milli maçı, TV8’den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem François Letexier düdük çalacak.
Zorlu mücadeleyi TV8'den canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
KAZANIRSA VEYE KAYBEDERSE…
Ay-yıldızlı ekip, Romanya'yı yenmesi halinde play-off finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek.
O mücadeleyi kazanan ekip Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek. Son olarak 2002 Dünya Kupası'na katılan Milliler, 24 yıllık hasrete son vermek istiyor.
Milli takım, Romanya'ya yenilmesi halinde ise turnuva kuralları gereğince Slovakya-Kosova müsabakasının mağlubuyla 31 Mart'ta deplasmanda özel maç oynayacak.
MERİH DEMİRAL VE ZEKİ ÇELİK'İN DURUMU BELİRSİZ
Ay-yıldızlı ekipte ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumu belirsizliğini koruyor.
İki oyuncunun durumu yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.
A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Aral Şimşir ise aday kadrodan çıkarılmıştı.
MUHTEMEL 11’LER
TÜRKİYE: Uğurcan, Mert Müldür (Zeki), Ozan (Merih), Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper
ROMANYA: Aioani, Ratiu, Ghita, Draguşin, Bancu, Tanase, Screciu, Dragomir, Baiaram, Man, Birligea
MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)
Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)
Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)