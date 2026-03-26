        Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye - Romanya maçı hangi kanalda?

        Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç canlı izle kanalı ve muhtemel 11'i

        Milli maç için nefesler tutuldu! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya geliyor. 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirmek isteyen Ay-Yıldızlılar, rakibini mağlup ederek play-off finaline adını yazdırmayı hedefliyor. Zorlu mücadele öncesi Vincenzo Montella'nın muhtemel ilk 11 tercihi merak ediliyor. Peki, Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Türkiye - Romanya milli maç canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde!

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2026 - 11:55 Güncelleme:
        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçına çıkıyor. Bizim Çocuklar, Dolmabahçe'de Romanya'yı konuk ediyor. Vincenzo Montella’nın öğrencileri, Romanya’yı mağlup ederek finale yükselmek ve Dünya Kupası yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Ay-yıldızlı ekipte, ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumu belirsizliğini korurken, Montella’nın muhtemel ilk 11 tercihi araştırılıyor. Peki, Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte, Türkiye - Romanya maçı canlı izle kanalı, saati ve zorlu mücadeleye ilişkin ayrıntılar...

        TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Romanya maçı, 26 Mart 2026 Perşembe günü (bu akşam) saat 20.00’de başlayacak.

        TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş Park'ta (Tüpraş) oynanacak Türkiye - Romanya milli maçı, TV8’den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem François Letexier düdük çalacak.

        Zorlu mücadeleyi aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz:

        https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

        KAZANIRSA VEYE KAYBEDERSE…

        Ay-yıldızlı ekip, Romanya'yı yenmesi halinde play-off finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        O mücadeleyi kazanan ekip Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek. Son olarak 2002 Dünya Kupası'na katılan Milliler, 24 yıllık hasrete son vermek istiyor.

        Milli takım, Romanya'ya yenilmesi halinde ise turnuva kuralları gereğince Slovakya-Kosova müsabakasının mağlubuyla 31 Mart'ta deplasmanda özel maç oynayacak.

        MERİH DEMİRAL VE ZEKİ ÇELİK'İN DURUMU BELİRSİZ

        Ay-yıldızlı ekipte ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumu belirsizliğini koruyor.

        İki oyuncunun durumu yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

        A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Aral Şimşir ise aday kadrodan çıkarılmıştı.

        MUHTEMEL 11’LER

        TÜRKİYE: Uğurcan, Mert Müldür (Zeki), Ozan (Merih), Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper

        ROMANYA: Aioani, Ratiu, Ghita, Draguşin, Bancu, Tanase, Screciu, Dragomir, Baiaram, Man, Birligea

        MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

        Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

        Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

        Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        İran Savaşı'nın Avrupa'da yarattığı ikilem
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Baharda sıcaklık nasıl olacak? Meteoroloji'den iyi haber!
        Türkiye uydu interneti için masada
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Altın için petrole bakın
        Bernardo Silva harekatı!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Roma’da 'tarihi' satış: eski Papa'nın evi 30 milyon Euro'ya alıcı bekliyor
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
        İyiden iyiye koptu
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
