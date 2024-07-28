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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli masa tenisçi Sibel Altınkaya ilk turda veda etti! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli masa tenisçi Sibel Altınkaya ilk turda veda etti!

        Milli masa tenisçimiz Sibel Altınkaya, Lüksemburg adına yarışan rakibi Xia Lian Ni'ye setlerde 4-2 yenilerek son 32 turuna kalamadı ve Paris 2024'e veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 01:07 Güncelleme: 28.07.2024 - 01:07
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        Sibel Altınkaya ilk turda veda etti!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda masa tenisinde mücadele eden milli sporcu Sibel Altınkaya, ilk turda elendi.

        Sibel Altınkaya, South Paris Arena'da gerçekleştirilen son 64 turu maçında 61 yaşındaki Çin asıllı Lüksemburglu sporcu Ni Xia Lian ile karşılaştı.

        Karşılaşmayı 3-11, 7-11, 11-9, 12-10 ve 6-11'lik setler sonucunda kaybeden milli sporcu, oyunlara veda etti.

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