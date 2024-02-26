Milli okçu Hazal Burun, 21 yaş altı kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesinin Milli okçusu Hazal Burun Hırvatistan'ın Varazdin kentinde düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası 21 yaş altı kategorisinde altın madalya kazandı.

Varazdin kentinde düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda Hazal Burun makaralı yay finalinde rakibi Hatice Köse'yi 148-143'lük skorla geride bırakarak galip geldi. Türk Milli Takımı, turnuvada hem altın hem de gümüş madalyanın sahibi oldu.

19-24 Şubat tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya 24 ülkeden 296 sporcu katılırken, Türkiye Milli Takımı turnuvada 7 sporcuyla temsil edildi. Milli takımda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bir diğer sporcusu Emircan Haney de yer aldı. Hazal Burun, Hatice Efdal Köse ve Helin Satıcı'dan oluşan Makaralı Yay U21 Kadın Milli Takımı ise Avrupa Şampiyonu oldu.