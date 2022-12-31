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Milli Piyango 1 milyon TL kazanan numaralar açıklandı mı?

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi 12.30 itibarı ile başladı. Zengin olma ümidi ile bilet alanlar, yılbaşı çekilişini canlı olarak takip ediyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde her saat diliminde belirli ikramiye tutarına yönelik çekilişler gerçekleştiriliyor. Bu yıl 200 milyon TL'nin büyük ikramiye olarak belirlendiği çekilişte, şanslı 20 kişi de 1 milyon TL'lik ikramiyeyi almaya hak kazanacak. Bu noktada, Milli Piyango 1 milyon TL kazanan numaralar da merak konusu oldu.

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  • Milli Piyango 1 milyon TL kazanan numaralar açıklandı mı? 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1 milyon TL ikramiye çıkan rakamlar!

    Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2022 Cumartesi, yani bugün 12.30 itibarı ile başladı. 1 milyar 395 milyon 900 TL'lik dağıtılması beklenen ikramiye tutarının olduğu çekilişte, her saat aralığında belirli ikramiyeler için çekilişi gerçekleştiriliyor. Bu yıl, 20 şanslı kişi, 1 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanacak. Durum böyle olunca, Milli Piyango 1 milyon TL kazanan numaralar da merak konusu oldu. Peki, 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 1 milyon TL çıkan rakamlar belli oldu mu? Detaylar şu şekilde;
  • Milli Piyango 1 milyon TL kazanan numaralar açıklandı mı? 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1 milyon TL ikramiye çıkan rakamlar!

    MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    2023 Milli Piyango Özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başladı. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

    İşte çekiliş saatleri;

    12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

    2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 
  • Milli Piyango 1 milyon TL kazanan numaralar açıklandı mı? 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1 milyon TL ikramiye çıkan rakamlar!

    1 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

    Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde 1 milyon TL kazanan numaralar henüz açıklanmadı. 18.00 - 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan çekilişle 1 milyon TL kazanan numaralar belli olacak.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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