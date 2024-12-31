Büyük yılbaşı çekilişinin ardından en çok merak edilen konulardan biri de 2025 Milli Piyango 1.200 TL ikramiye sonuçları oldu. 600 milyon TL değerindeki büyük ikramiye için bilet alan ancak Milli Piyango büyük ikramiyesini kazanamayan kişiler biletlerine 1.200 TL ikramiye çıkıp çıkmadığını araştırıyor. İşte 2025 Milli Piyango çekilişi 1.200 TL kazandıran rakamlar hakkında merak edilenler...