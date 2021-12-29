Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinin ne zaman yapılacağı, büyük ikramiyenin ne kadar olduğu ve tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatlarının kaç lira olduğu ile ilgili aramalarının yanı sıra biletin son 5 rakamına çıkan ikramiye de merak konusu oldu. İşte Milli Piyango yılbaşı bileti 5 bilene ne veriyor sorusunun yanıtı...