Milli Piyango büyük ikramiye yılbaşı özel çekilişi çeyrek bilet kazanan numaralar: Milli Piyango 2024 çeyrek bilete ne kadar verdi?

Milli Piyango büyük ikramiye yılbaşı özel çekilişi çeyrek bilet kazanan numaralar: Milli Piyango 2024 çeyrek bilete ne kadar verdi?

Milli Piyango 2024 çeyrek bilet ikramiyesi gündemdeki yerini aldı. Tam bilet 400 TL, yarım bilet 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL'den satılırken gözler "Milli Piyango büyük ikramiye çeyrek bilete ne kadar veriyor, çeyrek bilet kazanan numaralar açıklandı mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek bilete ne çıkıyor? sorusunun yanıtı...

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye bu sene tam bilete isabet etti.

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BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

2 MİLYAR 355 MİLYON 650 BİN TL İKRAMİYE!

400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.