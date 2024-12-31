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        Haberler Bilgi Yaşam Milli Piyango'da büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı? 2025 MPİ büyük ikramiye kazandıran numaralar hangisi?

        Milli Piyango'da büyük ikramiye nereye, hangi illere çıktı? 2025 MPİ büyük ikramiye kazandıran numaralar hangisi?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiyenin hangi illere çıktığı araştırılıyor. Bu sene büyük ikramiye tam, yarım ve çeyrek biletten birine çıkacak. İkramiyenin kime ve hangi illere çıktığını merak eden isteyen vatandaşlar MPİ bilet sonuçları sorgulaması yapıyor. Peki Milli Piyango'da büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı? 2025 MPİ büyük ikramiye kazandıran numaralar hangisi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 23:33 Güncelleme: 31.12.2024 - 23:33
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        Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları heyecanı yaşanırken büyük ikramiyenin nereye çıktığı merak ediliyor. MPİ çekilişin tamamlanması ardından kazanan bilet, bilet sahibi ve gişesi araştırılıyor. Milli Piyango'da yılbaşı çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiye, vatandaşların hayallerini süsledi. Peki Milli Piyango'da büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı, kazandıran numaralar hangisi oldu?

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        MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

        Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL. 600 milyon liralık büyük ikramiye için geri sayım sona erdi. Büyük ikramiye 600 milyon TL'nin sahipleriyle buluşacağı Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başladı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak.

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        BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLLERE ÇIKTI?

        İkramiye 3 çeyrek bilete çıktı.

        Bursa - Osmangazi

        Antalya - Muratpaşa

        İzmir - Bergama

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