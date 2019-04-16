MPİ'den yapılan açıklamada, On Numara oyununun dün yapılan 871. hafta çekilişinde büyük ikramiyenin 12'ye bölündüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, bunlardan 8'inin Bursa-Karacabey, 1'inin Adana-Yüreğir, 1'inin İstanbul-Bahçelievler, 1'inin İstanbul-Fatih ve 1'inin İstanbul-Kadıköy'e isabet ettiği bildirildi.

Bursa-Karacabey'e isabet eden 8 ikramiyeyi kazanan biletlerin tamamının bayi Aykut Asa tarafından oynatıldığına işaret edilen açıklamada, "İdaremiz bayisi Aykut Asa, 15 Nisan Pazartesi günü 17.00-18.00 saatlerinde bir vatandaşın çok sayıda kuponla gelip oyun oynadığını ve biletlerin sistemli bir şekilde oynandığını ifade etmiştir. Böylece bayimizden oynanan 4 ayrı bilete 8 adet büyük ikramiye çıkmıştır." ifadesine yer verildi.

KUPONLARIN OYNANDIĞI BAYİDEN AÇIKLAMA

Karacabey ilçesindeki bayi Aykut Asa, "Kuponu oynayan ve tutturan arkadaş, iki kupondan farklı kombinasyonlar şeklinde birer sayı arayla 22 sayı içinden 10 sayıyı 8 defa bildi." dedi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 12 kişi, 28 bin 127 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Kazanan kuponlardan 8'inin tek kişi tarafından Karacabey'den oynandığı ortaya çıktı. Büyük ikramiyeyi tek seferde 8 kez tutturarak 225 bin 18 lira kazanan kişi, ilçede merak konusu oldu.

Aykut Asa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karacabey'de 8 yıldır Milli Piyango bayisi olduğunu söyledi.

Şans Topu oyununda geçen ay bir kişinin kendisi aracılığıyla oynadığı kuponla 137 bin lira kazandığını belirten Asa, "Talihlinin bizim bayimizden Karacabey'e çıkmasının gururunu yaşıyoruz. Kuponu oynayan ve tutturan arkadaş, iki kupondan farklı kombinasyonlar şeklinde birer sayı arayla 22 sayı içinden 10 sayıyı 8 defa bildi. Tüm Türkiye bunu konuşacak bunu biliyoruz. Karacabey'e hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." diye konuştu.

On Numara oyununda 12 büyük ikramiyeden 8'inin Karacabey'e, diğerlerinin ise Adana-Yüreğir, İstanbul-Bahçelievler, İstanbul-Fatih ve İstanbul-Kadıköy'e isabet ettiği duyurulmuştu.